Bundesliga besser ohne Messi: FC Bayern und Co. nicht wahnsinnig - Kommentar Pit Gottschalk

Start in die Meister-Mission! So will Rose mit Dortmund auftrumpfen

Man sollte darüber nicht die Nase rümpfen. Denn auch das verrät dieser harmlose Habitus: Nach dem Corona-Ausnahmezustand ist so etwas wie Normalität in die Bundesliga zurückgekehrt. ( SERVICE: Bundesliga-Spielplan zum Ausdrucken )

Bundesliga: die schönste Nebensache der Welt

Bayern und Co. folgen nicht dem Wahnsinn

Ja, Schlagzeilen produzieren andere Ligen. Das Theater um Messi ist reich an Absurdität und arm an Einsichten.

Nur fürs Protokoll: Dass Barcelona am Rand der Zahlungsfähigkeit segelt, hat maßgeblich mit der Gehaltsexplosion bei genau dem Spieler zu tun, der öffentlich weint, dass kein Geld mehr für ihn da ist, und trotzdem ein Traumgehalt wollte. Nur deshalb zerbrach seine Liebe zu Barca. ( BERICHT: Irrwitziger Bonus: So viel schuldet Barca Messi wohl noch )

Die 40 Millionen Euro, die ihm jetzt Paris Saint-Germain jährlich in den Rachen wirft, werden die französische Liga im ersten Moment aufwerten, weil ein Weltfußballer mitspielt, und im zweiten Moment abwerten: Der Scheich-Klub investiert in den Gewinn der Champions League, nicht in den Meistertitel der Ligue 1. Bei so viel Zaster überwindet sogar Messi seinen Liebeskummer.