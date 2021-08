Anzeige

Field of Dreams Game: MLB-Duell als spektakulärer Event - Kevin Costner mischt mit Warum diese Bilder Amerika bewegen

Spieler der Chicago White Sox und New York Yankees stellen Szenen aus "Field of Dreams" nach © Imago

Martin Hoffmann

Die Chicago White Sox gewinnen ein groß inszeniertes MLB-Duell an der Stätte des Hollywood-Klassikers “Field of Dreams”. Auch der Hauptdarsteller von damals mischt mit.

“If you build it, he will come.” Wenn du es baust, wird er kommen.

Filmfans nicht nur in den USA kennen diesen Satz bestens, es ist die Schlüsselzeile des Klassikers “Field of Dreams” (Feld der Träume), der Amerikas quasi-religiöse Faszination für die Sportart Baseball wie kaum ein anderer auf den Punkt gebracht hat.

Anzeige

Kevin Costner spielte in dem 1989 veröffentlichten Streifen einen Farmer, der einen Baseball-Platz in seinem Kornfeld baut und damit die Geister verstorbener Stars beschwört – unter ihnen den von Ray Liotta verkörperten “Shoeless” Joe Jackson.

undefined

Vor diesem Hintergrund ist es durchaus bemerkenswert, dass die MLB den Mythos Field of Dreams nun zur Kulisse eines groß inszenierten Spektakels gemacht hat – prominenter Besuch aus Hollywood inklusive.

Field of Dreams Game der MLB: Auch Kevin Costner mischt mit

Im “Field of Dreams Game” trafen in der Nacht die New Yankees auf die Chicago White Sox, in der Nähe des Originaldrehorts in Dyersville, Iowa – der längst eine vielbesuchte Touristenattraktion ist.

Für das eigentlich schon für 2020 geplante und wegen Corona verschobene Event – das erste MLB-Spiel in Iowa - wurde eigens ein neues Feld für knapp unter 8000 Zuschauer gebaut, das dem 1991 Comiskey Park von Chicago nachempfunden wurde. Das schon vorhandene Nostalgiefeld hätte für die Übertragung so umgebaut werden müssen, dass es einer Denkmalschändung gleichgekommen wäre

Es wäre nicht im Sinne der Fans von Film und Sport gewesen, umso mehr wärmte ihnen das Intro des Spiels das Herz: Kevin Costner persönlich reiste zurück nach Iowa und beschwörte nun die aktuellen Stars der White Sox und Yankees, die wie ehedem aus dem Maisfeld auf den Platz strömten.

Chicago White Sox schlagen die New York Yankees

Die White Sox siegten als offizielles Heimteam am Ende mit 9:8, kleiner Makel nur, wenn man so will: Matchwinner mit dem entscheidenden Homerun war Tim Anderson, der vor dem Spiel zugegeben hatte, den titelgebenden Film nie gesehen zu haben.

Anzeige

“Die Fans wollten eine Show sehen und wir haben ihnen eine Show gegeben”, freute sich Anderson, die Siegesfeier seines Teams wurde von einem abschließenden Feuerwerk begleitet.

Es war eine perfekte Show, bei der etwas unterging, dass “Field of Dreams” sich eigentlich auf ein sehr trübes Kapitel der MLB-Geschichte bezog.