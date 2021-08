PSG: Kylian Mbappé vor Abschied? Teamkollege Di María gibt Hinweis

PSG-Star Di María äußert sich zur Zukunft von Mbappé

Einem Verkauf in dieser Transferperiode schob PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi allerdings erst am Mittwoch einen Riegel vor .

Macht Mbappé Platz für Ronaldo?

Die spanische Sportzeitung AS berichtete zuletzt von einer spektakulären Rochade. Demnach soll PSG bereits zugestimmt haben, Mbappé im kommenden Sommer ablösefrei an Real Madrid abzugeben, um im Gegenzug Cristiano Ronaldo nach Paris zu holen. Der Vertrag des Offensivstars bei Juventus Turin läuft ebenfalls im kommenden Sommer aus.

“Kylian Mbappé will gehen. Er hat um seine Freigabe gebeten und will nicht verlängern. Entweder ist es Real Madrid in diesem Sommer oder ein Freifahrtschein in einem Jahr. Er hatte bereits vor einigen Wochen angekündigt, dass er nicht mit Messi spielen wolle”, erklärte Vézirian auf Twitter.