SC Freiburg: Das schätzt Nils Petersen an Christian Streich

Nach Angaben des Stürmers beschränkt der 56 Jahre alte Coach seine Statements insbesondere zu politischen und gesellschaftlichen Fragen nicht nur auf öffentlichkeitswirksame Auftritte in Pressekonferenzen, sondern führt mit seinen Spielern auch regelmäßig im Trainingsalltag Gespräche über Themen außerhalb des Fußballs.

Petersen: “Nicht jeder von uns liest Zeitung”

“Es liegt ihm einfach auf dem Herzen, manchmal über Dinge abseits des Fußballs zu sprechen”, berichtete Petersen im Online-Nachrichtenportal watson vor Freiburgs Bundesliga-Auftaktspiel am Samstag (Bundesliga: Arminia Bielefeld - SC Freiburg, Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) bei Arminia Bielefeld über Streichs Kommunikationsstil: “Er erzählt uns, was gerade in der Welt passiert, und erläutert uns seinen Standpunkt.”