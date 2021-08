FC Bayern wohl an Amine Adli dran - Wolfsburg und Troyes mit konkreten Angeboten

Der FC Bayern soll seit geraumer Zeit am französischen Talent Amine Adli interessiert sein. Nun haben jedoch offenbar zwei andere Klubs konkrete Angebote abgegeben.

Zwei Klubs mit konkreten Angeboten

“Wenn er nach dem 1. September noch hier ist, werden wir sehen, welche Entscheidung wir treffen. Ich habe ihm gesagt, was ich darüber denke. Er weiß es genau. Er ist nicht von der Mannschaft ausgeschlossen, er wird trainieren, aber keine Spiele mehr bestreiten”, stellte Comollo gegenüber La Depeche du Midi klar.

Toulouse verkauft Adli nicht um jeden Preis

Adlis Vertrag läuft nur noch bis zum Sommer 2022. Der französische Zweitligist müsste den Linksfuß also noch in dieser Transferperiode verkaufen, um eine Ablösesumme zu erzielen. ( Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker )

Um jeden Preis will man das Top-Talent in Toulouse jedoch nicht abgeben. “Wir werden den Spieler lieber bis zum 30. Juni 2022 behalten, anstatt ihn für fünf Millionen zu verkaufen”, so Comollo.