WWE: Keith Lee enthüllt lebensgefährliche Herzprobleme nach Corona-Infektion

WWE-Star Keith Lee enthüllt die Gründe für seine fünfmonatige Ringpause: Er hatte nach einer Corona-Infektion eine lebensgefährliche Entzündung am Herzen.

Fünf Monate lang war er ohne Erklärung aus dem WWE-TV verschwunden , auch bei seinem Comeback im vergangenen Monat gab es nur rätselhafte Andeutungen , was los war - nun hat Keith Lee seine dramatische Geschichte enthüllt.

In einem Videoblog bestätigte der 36-Jährige, der zwischenzeitlich auf dem Weg zum Topstar gewesen schien, dass er sich im Januar mit dem Coronavirus Covid-19 infiziert und unter schweren Folgen zu leiden hatte: Er bekam Herzprobleme, wegen der er zwischenzeitlich “einen Kampf gegen den Tod” durchgemacht hätte.

Keith Lee bekam “Entzündung am Herzen”

Lee stellte klar, dass er sich mit dem Virus eingefangen und dann seine ebenfalls erkrankte Freundin Mia Yim (Reckoning von Retribution) angesteckt hatte, nicht umgekehrt. Yim - die wegen dieses Verdachts viele böse Nachrichten bekommen hätte - hätte “es abgelehnt, mir nicht beizustehen und sich um mich zu kümmern”, nur deswegen hätte auch sie die Krankheit bekommen. Er sei dafür dankbar, denn er könne nicht sagen, ob er das, was gefolgt wäre, ohne sie überstanden hätte. ( Keith Lee im SPORT1-Interview 2020: Darum enthüllte er eine Vergewaltigung, so half ihm der Undertaker )

Nach einer ursprünglich dreiwöchigen Ringpause war der angeblich rund 150 Kilo schwere Lee im Februar in den Ring zurückgekehrt und hatte bei der Show Monday Night RAW ein Match gegen Riddle bestritten. Am nächsten Tag hätte er einen Anruf bekommen, dass seine Blutwerte alarmierend seien.

Es hätte sich herausgestellt, dass er eine “Entzündung am Herzen” gehabt hätte. Eine Herzmuskelentzündung (Myokarditis) ist eine der potenziell gefährlichen Folgen einer Corona-Infektion, die auch andere Sportler erlitten haben, darunter Hertha-BSC-Torwart Rune Jarstein , der deutsche Eishockey Profi Janik Möser und Para-Tischtennisspielerin Juliane Wolf .

WWE-Star erlebte “beängstigende Zeiten”

Sein Herz sei in mehreren Kernspintomographien untersucht worden (”Und übrigens: Ich passe nicht in diese Maschinen, das hat wehgetan”), von denen “die erste schlecht und die zweite noch schlechter” ausgefallen sei. Schließlich sei er von WWE zu Spezialisten nach Pittsburgh geschickt worden, was Besserung gebracht hätte.