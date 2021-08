Anzeige

Bundesliga: Formcheck mit FC Bayern, BVB, RB Leipzig vor 1. Spieltag Formcheck! Drei Teams hängen Bayern ab

Der FC Bayern und Borussia Mönchengladbach eröffnen die 59. Bundesliga-Saison. Vor dem Ligastart macht SPORT1 den großen Formcheck aller 18 Teams.

Endlich rollt der Ball wieder in der Bundesliga - auch wenn der eine oder andere Klub wohl gerne noch etwas mehr Vorbereitungszeit gehabt hätte.

Vor dem Auftaktspiel des FC Bayern bei Borussia Mönchengladbach läuft es bei einigen Teams noch nicht ganz rund. (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München, Fr., ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Der Rekordmeister geht zwar wieder als klarer Favorit auf den Meistertitel in die neue Spielzeit. Doch ein Selbstläufer wird die zehnte Meisterschaft in Serie nicht. (SERVICE: Bundesliga-Spielplan zum Ausdrucken)

Wie ist der Stand der Dinge bei den 18 Bundesligisten? Eine Abschlusstabelle lässt sich natürlich nicht vorhersagen, aber SPORT1 macht den Formcheck und zeigt die Teams im aktuellen Powerranking.

1. RB LEIPZIG

Was/Wer ist neu? Neben Trainer Jesse Marsch vor allem die Abwehr. Dayot Upamecano (FC Bayern) und Ibrahima Konaté (FC Liverpool) sind weg, die Neuzugänge Josko Gvardiol (Dinamo Zagreb) und Mohamed Simakan (Racing Straßburg) sollen sie ersetzen. Vorne will André Silva für die Tore sorgen.

Wie lief die Vorbereitung? Solide. Nach einem 1:1 im Härtetest gegen Ajax Amsterdam überzeugte RB im DFB-Pokal mit einem souveränen 4:0-Sieg in Sandhausen. Torschütze dabei: Dominik Szoboszlai. Der Ungar kam schon im Winter nach Leipzig, feierte aber verletzungsbedingt erst jetzt sein Profidebüt.

Wo gibt es Probleme? Die anhaltenden Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Mittelfeldstratege Marcel Sabitzer zum FC Bayern sorgten zuletzt für Unruhe bei RB. Sein Abgang würde eine große Lücke reißen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

2. BORUSSIA DORTMUND

Was/Wer ist neu? Oranje-Star Donyell Malen wurde für 30 Millionen Euro von der PSV Eindhoven als Ersatz für den zu Manchester United abgewanderten Jadon Sancho verpflichtet. Und auch der BVB geht mit einem neuen Trainer in die Saison: Marco Rose folgt auf Edin Terzic, der nun als Technischer Direktor fungiert.

Wie lief die Vorbereitung? Durchwachsen. Testspielsiegen gegen Gießen (2:0) und Bologna (3:0) stehen Niederlagen gegen Aufsteiger VfL Bochum (1:3) und Athletic Bilbao (0:2) gegenüber. Immerhin: Im Pokal präsentierte sich Erling Haaland bereits in Topform, er schoss den BVB mit einem Dreierpack beim 3:0 bei Wehen Wiesbaden eine Runde weiter.

Wo gibt es Probleme? Vor allem in der Abwehr. Die Innenverteidigung bildeten zuletzt Manuel Akanji und Antonios Papadopoulos. Mats Hummels hatte schon bei der EM mit Patellasehnenproblemen zu kämpfen, konnte zuletzt aber immerhin wieder mit dem Ball trainieren. Emre Can setzten zuletzt Wadenprobleme außer Gefecht. Zudem gab es noch zwei Coronafälle im Team.

3. BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

Was/Wer ist neu? In erster Linie der Coach. Adi Hütter kam von der Frankfurter Eintracht und fand schnell Zugang zum Team. “Er hat eine Idee, schaut sich viel an, zieht Schlüsse daraus, geht damit um, bringt seine Vorstellungen ein”, lobte Sportdirektor Max Eberl in der Rheinischen Post.

Wie lief die Vorbereitung? Zunächst unbefriedigend, doch die Fohlen steigerten sich immer mehr und setzten mit einem 2:0 beim FC Bayern ein Ausrufezeichen. Im Pokal gelang mit einem 1:0-Sieg beim 1. FC Kaiserslautern letztlich souverän der Einzug in die zweite Runde.

Wo gibt es Probleme? Verletzungen zwangen Hütter immer wieder zum Umdenken. Möglicherweise fehlt zum Auftakt gegen Bayern in Breel Embolo, Denis Zakaria, Marcus Thuram und Ramy Bensebaini ein namhaftes Quartett. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

4. FC BAYERN

Was/Wer ist neu? Julian Nagelsmann. Der 34 Jahre alte Nachfolger von Hansi Flick soll nicht nur Titel gewinnen, sondern junge Spieler entwickeln. Namhaftester Neuzugang ist Dayot Upamecano, der Nagelsmann für 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig nach München folgte. Dafür verließen in David Alaba (Real Madrid), Javi Martínez (Qatar SC) und Jérome Boateng langjährige Leistungsträger den Klub.

Wie lief die Vorbereitung? “Nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe”, räumte Nagelsmann ein. In den vier Testspielen gegen Köln, Ajax Amsterdam, Auftaktgegner Gladbach und Neapel kassierte Bayern drei Niederlagen, nur gegen Ajax reichte es zu einem Remis. Das Pokalspiel beim Bremer SV musste wegen Coronafällen beim Gegner verschoben werden.

Wo gibt es Probleme? Aufgrund des verlängert Urlaubs der EM-Fahrer hat Nagelsmann erst seit wenigen Tagen seinen Kader komplett beisammen. Dennoch hatten die Bayern während der gesamten Vorbereitung mit Verletzungen zu kämpfen. Nachdem immerhin Alphonso Davies diese Woche wieder ins Teamtraining zurückkehrte, verletzte sich Benjamin Pavard. Der Franzose fällt mit einer Bänderverletzung am Sprunggelenk drei bis vier Wochen aus.

5. UNION BERLIN

Was/Wer ist neu? Die Erfolgsgaranten der vergangenen Saison konnten die Köpenicker halten, dazu wurde die Defensive mit Timo Baumgartl (PSV Eindhoven) und Rick van Drongelen (Hamburger SV) namhaft verstärkt. Der Kader wurde mit zwölf Neuzugängen auch in der Breite verbessert.

Wie lief die Vorbereitung? Sehr gut. Nicht ein Testspiel haben die Eisernen verloren. Und Olympia-Fahrer Max Kruse scheint nach seiner Rückkehr aus Tokio keine lange Anlaufzeit zu brauchen. Im DFB-Pokal schoss er beim Drittligisten Türkgücü München das entscheidende 1:0.

Wo gibt es Probleme? Sollte sich Union Berlin über die Playoffs für die Conference League qualifizieren, wäre die ungewohnte Doppelbelastung sicher eine Herausforderung. Der breite Kader soll dabei helfen, allerdings fehlen aktuell noch etwas die Feinabstimmung und die Automatismen.

6. BAYER LEVERKUSEN

Was/Wer ist neu? Auch bei Bayer steht ein neuer Mann an der Seitenlinie. Gerardo Seoane, zuletzt drei Mal in Folge Schweizer Meister mit Young Boys Bern, wagt den nächsten Schritt.

Wie lief die Vorbereitung? Eher schlecht, vor allem die 1:5-Klatsche im Test gegen den FC Utrecht sticht heraus. Zumindest im DFB-Pokal gelang mit einem 3:0 bei Lok Leipzig souverän das Weiterkommen.

Wo gibt es Probleme? Seoane hat aktuell einige verletzte und angeschlagene Spieler zu beklagen. Karim Bellarabi fällt mit einer Muskelverletzung aus. Florian Wirtz’ Einsatz zum Auftakt bei Union Berlin steht auf der Kippe. Generell mangelte es der Werkself in der Vorbereitung vor allem in der Offensive oftmals an Durchschlagskraft.

7. VFB STUTTGART

Was/Wer ist neu? Die Rolle als unbekümmerter Aufsteiger können die Schwaben im zweiten Jahr nach ihrer Rückkehr nicht mehr spielen. Wie schwer das sein kann, verdeutlicht der Blick zurück: 2018/19 ging es im zweiten Jahr nach dem Wiederaufstieg runter in die 2. Liga. In Nicolas González und Keeper Gregor Kobel hat der VfB zudem zwei Leistungsträger verloren.

Wie lief die Vorbereitung? Von den Ergebnissen her, war es ein Auf und Ab. Einem 3:0 gegen den FC St. Gallen folgte ein ernüchterndes 1:1 gegen Darmstadt, aber auch ein 1:1-Achtungserfolg gegen den FC Liverpool. Beim 0:3 gegen den FC Barcelona war der VfB auch aufgrund von Personalnot chancenlos. Im Pokal ließen die Schwaben beim 6:0 beim BFC Dynamo nichts anbrennen.

Wo gibt es Probleme? Sasa Kalajdzic, der Toptorjäger der vergangenen Saison, wurde erneut positiv auf das Coronavirus getestet und wird dem VfB weiterhin nicht zur Verfügung stehen.

8. TSG HOFFENHEIM

Was/Wer ist neu? Die TSG tätigte mit den hoffnungsvollen deutschen Talenten David Raum (SpVgg Greuther Fürth) und Angelo Stiller (FC Bayern II) interessante Transfers.

Wie lief die Vorbereitung? Die Kraichgauer kamen nur allmählich in Fahrt, überzeugten im finalen Test mit einem 5:0 gegen den Karlsruher SC. Im Pokal bei Viktoria Köln schrammte das Team von Sebastian Hoeneß mit 3:2 in der Verlängerung aber nur haarscharf an einem Aus vorbei.

Wo gibt es Probleme? Das Verletzungspech blieb den Hoffenheimern treu. Neben einigen Ausfällen kam zuletzt auch noch ein positiver Coronatest bei Ihlas Bebou hinzu. Und auf dem Rasen hängt weiter zu viel von Toptorjäger Andrej Kramaric ab.

9. HERTHA BSC

Was/Wer ist neu? In der Vorsaison wollte der selbsternannte “Big City Club” groß angreifen, doch nur mit Mühe gelang der Klassenerhalt. Der neue Geschäftsführer Fredi Bobic soll nun die Alte Dame flottmachen. In Suat Serdar, Kevin-Prince Boateng, Marco Richter und Stevan Jovetic präsentierte Bobic bislang zudem durchaus attraktive Neuzugänge.

Wie lief die Vorbereitung? Nach ordentlichen Auftritten in den Testspielen, sogar Jürgen Klopps FC Liverpool besiegte die Hertha, lief es im DFB-Pokal noch nicht rund. Erst ein Last-Minute-Treffer von Davie Selke rettete die Berliner in Meppen.

Wo gibt es Probleme? Die Offensive lässt noch Durchschlagskraft vermissen. Zudem reißen die Gerüchte über einen Abgang von Offensiv-Star Matheus Cunha nicht ab.

10. 1. FC KÖLN

Was/Wer ist neu? Steffen Baumgart heißt der Trainer der Kölner. Er soll eine Zittersaison wie in der vorangegangenen Spielzeit vermeiden.

Wie lief die Vorbereitung? Baumgart blieb in der Vorbereitung ungeschlagen: Vier Siege und zwei Unentschieden gelangen dem Effzeh. Aber: Die Ergebnisse sind trügerisch. Der einzig namhafte Gegner war der FC Bayern - und der 3:2-Sieg hat aufgrund der Abwesenheit vieler Stars bei den Münchnern auch nur bedingt Aussagekraft.

Wo gibt es Probleme? Die finanzielle Not wurde durch die Verkäufe von Ismail Jakobs und Sebastiaan Bornauw etwas gelindert. Sportlich hapert es noch an der Umsetzung von Baumgarts Spielidee. Mit Pressing erobert Köln zwar viele Bälle, vergibt aber auch reihenweise Chancen. In der Bundesliga wäre das gegen stärkere Gegner ein Problem.

11. EINTRACHT FRANKFURT

Was/Wer ist neu? Auch bei den Hessen gab es im Sommer eine große Personalrochade. Trainer Oliver Glasner tritt das Erbe von Adi Hütter an. Der neue Sportvorstand Markus Krösche folgte auf Fredi Bobic. Mit Jesper Lindström, Jens Petter Hauge und Fabio Blanco kamen hoffnungsvolle Offensivtalente.

Wie lief die Vorbereitung? “Vieles war schlecht. Aber Sorgen mache ich mir nicht, weil ich weiß, dass die Spieler sehr selbstkritisch sind”, sagte Glasner nach dem ernüchternden und völlig verdienten Pokal-Aus bei Waldhof Mannheim (0:2). Auch in den Testspielen zuvor hatte die Eintracht noch Luft nach oben.

Wo gibt es Probleme? Offensiv ging mit dem Abgang von André Silva viel Qualität verloren, Ersatz Rafael Borré hat noch Anlaufschwierigkeiten. Dazu störten Wechselgerüchte um Filip Kostic und Amin Younes die Vorbereitung. Dazu muss die SGE mit der Doppelbelastung durch die Europa League fertig werden.

12. FC AUGSBURG

Was/Wer ist neu? In Niklas Dorsch wurde ein talentierter Spieler für das zentrale Mittelfeld verpflichtet, außerdem konnten fast alle Leistungsträger gehalten werden.

Wie lief die Vorbereitung? Der Saisonauftakt im DFB-Pokal war mit dem 4:2 beim Fünftligisten Greifswalder FC zumindest kein Dämpfer. Dennoch ist das Team von Trainer Markus Weinzierl noch nicht in Topform.

Wo gibt es Probleme? Für Unruhe sorgte Kevin Danso, der mit einem Streik seinen Abgang zum RC Lens erzwang und anschließend im kicker behauptete, der Klub habe sein Wort nicht gehalten. Immerhin 5,5 Millionen Euro Ablöse kassierte der FCA für den Österreicher.

13. SC FREIBURG

Was/Wer ist neu? Das Stadion. Aufgrund von Verzögerungen beim Innenausbau hat sich der Umzug der Breisgauer allerdings auf Mitte Oktober verschoben. Durchaus ungewohnt ist, dass der Sport-Club im Vergleich zu den Vorjahren keine Leistungsträger verloren hat. Die einzigen “Neuzugänge” kamen aus dem eigenen Nachwuchs.

Wie lief die Vorbereitung? Mäßig. In fünf Spielen gelangen nur zwei Siege. Der 1:0-Sieg im Pokal bei den Würzburger Kickers war nur deswegen weitestgehend ungefährdet, weil der Gegner im Spiel nach vorne noch harmloser war.

Wo gibt es Probleme? Nils Petersen verletzte sich gleich zu Beginn der Vorbereitung am Knie und verpasst den Saisonstart. Seine Knipser- und Jokerqualitäten werden dem SC vorerst fehlen.

14. VFL WOLFSBURG

Was/Wer ist neu? Als Spieler genoss Mark van Bommel beim FC Bayern den Ruf als “Aggressive Leader”, nun ist er als Trainer bei den Wölfen gefordert. Und der Niederländer steht gleich unter Druck.

Wie lief die Vorbereitung? Katastrophal! Dem gewonnen Testspielauftakt gegen Aue folgten fünf Pleiten in Serie. Es folgte der peinliche Wechselfehler im DFB-Pokal in Münster, nach dem Protest der Preußen droht dem VfL das Aus am Grünen Tisch. Von Euphorie ist trotz des Einzugs in die Champions League keine Spur.

Wo gibt es Probleme? Auch auf dem Rasen liegt noch einiges im Argen. Im ersten Pflichtspiel im Pokal blieb der weitgehend körperlos agierende VfL die von van Bommel zuvor geforderte angriffslustige Spielweise schuldig. Es bleibt abzuwarten, wie die Niedersachsen die Doppelbelastung durch die Champions League verkraften.

15. FSV MAINZ 05

Was/Wer ist neu? Mit Silvan Widmer, Jae-Sung Lee und Anton Stach hat sich Mainz günstig und sinnvoll verstärkt.

Wie lief die Vorbereitung? Nur eine Niederlage kassierte die Mannschaft von Trainer Bo Svensson - und die fiel mit 0:1 gegen den FC Liverpool nicht allzu hoch aus. Im Pokal hatten die Mainzer in einem Elferkrimi beim Regionalligisten Elversberg allerdings viel Glück.

Wo gibt es Probleme? Die Mainzer haben mit einem ernstzunehmenden Corona-Ausbruch zu kämpfen. Nach dem positiven Test bei Angreifer Karim Onisiwo vom vergangenen Freitag wurde das Virus am Montag und Dienstag bei zwei weiteren Spielern nachgewiesen. Eine Folgetestung am Mittwoch ergab zudem auch bei einem Mitglied des Trainerteams ein positives Ergebnis. Insgesamt befinden sich 14 Personen aus Mannschaft und Staff in Quarantäne.

16. VFL BOCHUM

Was/Wer ist neu? Der VfL hat sich für seine Bundesliga-Rückkehr nach elf Jahren Abstinenz kostengünstig verstärkt. Die Leihgaben Elvis Rexhbecaj (VfL Wolfsburg) und Eduard Löwen (Hertha BSC) bringen Erfahrung im Abstiegskampf mit, zudem versprühen die ablösefreien Angreifer Christopher Antwi-Adjei und Takuma Asano frischen Wind über die Außenbahnen. Aufstiegsheld Robert Zulj ging hingegen.

Wie lief die Vorbereitung? Selbstvertrauen tankte der Aufsteiger in Tests gegen unterklassige Gegner. Dazu gelang mit einem 3:1 gegen den BVB ein Ausrufezeichen. Im Pokal mühten sich die Bochumer mit 2:1 nach Verlängerung beim Regionalligisten Wuppertaler SV weiter.

Wo gibt es Probleme? Hinter der Qualität des Kaders steht ein großes Fragezeichen. Der Aufstiegself fehlt es an Spielern mit Erstligaformat, die Neuzugänge kommen aus teilweise schwierigen Vorsaisons. “Es wird eine Saison der Leiden werden. Wir werden sehr viel leiden müssen, um den Klassenerhalt zu schaffen”, meint Trainer Thomas Reis.

17. ARMINIA BIELEFELD

Was/Wer ist neu? Nach dem überraschenden Klassenerhalt steht die Arminia vor dem schwierigen zweiten Jahr im Oberhaus. Spannende Neuzugänge sollen dabei helfen. Alessandro Schöpf im offensiven Mittelfeld dürfte etwa eine zentrale Rolle zukommen, auch Robin Hack oder Bryan Lasme könnten sich als Verstärkungen erweisen.

Wie lief die Vorbereitung? Alles andere als zufriedenstellend. In fünf Spielen gelang nur ein Sieg. Der 6:3-Erfolg im DFB-Pokal bei der SpVgg Bayreuth bereitete der Arminia mehr Mühe als erhofft.

Wo gibt es Probleme? In der Defensive. Vergangene Saison noch ausschlaggebend für den Klassenerhalt, präsentierte sich die Abwehr vor allem im Pokal bei Viertligist Bayreuth äußerst anfällig. “Vorne Hui, hinten Pfui”, meinte Fabian Klos.

18. SPVGG GREUTHER FÜRTH

Was/Wer ist neu? Der Kader wurde in der Breite mit Gideon Jung und den Leihspielern Adrian Fein, Jessic Ngankam und Justin Hoogma verstärkt.

Wie lief die Vorbereitung? Erschreckend. Ein Blick auf die jüngsten Ergebnisse lässt Böses erahnen. Kein Sieg in fünf Testspielen, dazu die peinliche Pokal-Pleite beim Viertligisten SV Babelsberg 03 im Elfmeterschießen.

Wo gibt es Probleme? Eigentlich überall. In den U21-Europameistern Anton Stach und David Raum verlor das Kleeblatt wichtige Stützen der Aufstiegsmannschaft. Der Klassenerhalt ist zwar das große Ziel, doch selbst die Verantwortlichen haben da so ihre Zweifel. “Das wäre natürlich eine nochmal größere Sensation. Das muss uns allen bewusst sein”, sagte Trainer Stefan Leitl.