Handball, Frauen-WM: Deutschland gegen Ungarn, Tschechien und Slowakei

Das Team von Bundestrainer Henk Groener trifft bei der ersten Frauen-WM mit 32 Mannschaften in der ausschließlich mit europäischen Mannschaften besetzten Gruppe E auf Ungarn, Tschechien und die Slowakei. Die drei besten Teams aus jeder der acht Vierer-Gruppen ziehen in die Hauptrunde ein.

DHB-Frauen qualifizieren sich gegen Portugal für WM

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), für die in der WM-Geschichte der Titelgewinn von 1993 in Norwegen zu Buche steht, hatte sich im vergangenen Frühjahr in den Play-offs gegen Portugal für die Teilnahme an der WM-Endrunde qualifiziert.