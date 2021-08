Anzeige

FC Bayern: Erling Haaland als Robert Lewandowski Nachfolger? Das sagt Carsten Jancker

Haaland zu Bayern? Deshalb ist das gar nicht so unrealistisch



In der neuen Folge von “Meine Bayern-Woche” spricht der frühere Top-Stürmer Carsten Jancker über seine Ziele als Trainer, seine Erlebnisse beim FC Bayern und die Zukunft von Robert Lewandowski und Erling Haaland.

Sein Termin-Kalender ist eng getaktet, aber für die neue Folge von “Meine Bayern-Woche” (erscheint wie immer diesen Freitag) nimmt sich Carsten Jancker sehr viel Zeit für eines seiner seltenen Interviews!

Der frühere Topstürmer des FC Bayern (225 Pflichtspiele, 79 Tore, 38 Assists) lebt seit vielen Jahren mit seiner Frau in Wien und trainiert seit diesem Sommer den österreichischen Landesligisten DSV Leoben. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Jancker will Bundesliga-Trainer werden

Den Viertligisten will die frühere Sturm-Kante in den Profi-Fußball führen. Und danach? “Mein Ziel ist es, irgendwann Bundesliga-Trainer zu werden”, sagt Jancker im Gespräch mit SPORT1 Chefreporter Florian Plettenberg: “Ich habe meine Ausbildung in Österreich absolviert, da hier mein Lebensmittelpunkt ist. Ich bin jetzt in meiner dritten Station als Cheftrainer und habe eine Riesenaufgabe vor mir, die sehr spannend ist. Dann wird sich zeigen, was sich ergibt.”

Einen Traum will sich der 46 Jahre alte frühere Nationalspieler (33 Länderspiele/10 Tore) unbedingt erfüllen: “Ich möchte gerne noch einmal die Champions-League-Hymne hören. Und das nicht nur im Fernsehen, wenn ich zuschaue. Das ist mein ganz großes Ziel.” (SERVICE: Bundesliga-Spielplan zum Ausdrucken)

Jener Wettbewerb, den er 2001 mit dem FC Bayern gewann. Beim Finalsieg gegen den FC Valencia (5:4 n.E.) wurde er in der 46. Minute für Willy Sagnol eingewechselt.

Darum sollte Bayern Haaland als Lewandowski-Nachfolger holen

Kein Wunder, dass er als ehemaliger Münchner weiterhin genau hinschaut, was an der Säbener Straße passiert. (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München, Fr., ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Schaut er Weltfußballer Robert Lewandowski zu, empfindet er “Freude”, sagt Jancker: “Er ist der beste Neuner im Moment, weil er alles hat. Er ist mit dem Rücken zum Gegner gut, er ist in der Spielfortsetzung super, er ist geil auf das zweite und dritte Tor. Er hat Fitness, er macht Laufwege. Es macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen. Da denkst du dir als Trainer: Was könnte ich dem noch beibringen? Nicht viel. Oder eigentlich gar nichts. Er ist perfekt.” (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Doch Jancker stellt auch klar, was er von Dortmund-Star Erling Haaland hält, den Sportvorstand Hasan Salihamidzic laut eigener Aussage im Blick hat: “Wenn sie Haaland bekommen können, sollten sie zuschlagen. Das ist aber nichts gegen Lewa, aber er kommt halt irgendwann mal in die Jahre und Haaland gehört die Zukunft.”

Warum Jancker für Haaland ins Stadion geht, er bei Udinese Calcio 45 Minuten Einwürfe trainieren musste, was seine Erlebnisse unter Ottmar Hitzfeld und Giovanni Trapattoni waren, was er beim Anruf von Franz Beckenbauer dachte und vieles mehr erfahrt Ihr in der neuen Folge von “Meine Bayern-Woche”. Die darf kein Bayern-Fan verpassen! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

