UEFA: Financial Fairplay vor Aus? Gehaltsgrenze soll kommen

War es das mit dem Financial Fairplay? Laut einem englischen Medienbericht soll dies zumindest durch eine neue Regelung ersetzt werden, die Klubs wie PSG freuen dürfte.

Das Financial Fairplay der UEFA steht der Times zufolge vor dem Aus.

Reiche können noch mehr Geld in die Klubs stecken

Ähnlich wie in der NBA können dann Menschen und Institutionen, die Fußballklubs besitzen, so viel Geld in den Klub investieren wie sie möchten - unter der Voraussetzung, dass sie die “Luxussteuer” bezahlen.