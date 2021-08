Anzeige

FC Bayern: Was Lothar Matthäus von Leroy Sané fordert Was Matthäus jetzt von Sané fordert

Matthäus über Sané-Kritik: "Das hat Leroy kapiert"

Lothar Matthäus spricht bei SPORT1 über seine zufällige Begegnung mit Leroy Sané und erklärt, warum er von ihm in dieser Saison den großen Durchbruch erwartet.

Laufen sich zwei Stars über den Weg …

Leroy Sané ist am Mittwoch im Schlabber-Look und mit buntem Basecap gemütlich durch die Münchner Innenstadt spaziert, als ihm Lothar Matthäus begegnete. “Wir haben uns zufällig in der Stadt getroffen”, hat der Rekordnationalspieler am Donnerstag auf einem Sponsorentermin in Düsseldorf im Gespräch mit SPORT1 verraten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Matthäus: “Habe Leroy sehr positiv erlebt”

“Ich habe Leroy sehr positiv erlebt. Er stand kerzengerade vor mir und wirkte total fit”, erzählt Matthäus. “Richtig muskulös.” Schmunzelnd fügte der Weltfußballer von 1990 an: “Ich glaube, Leroy macht jetzt den Goretzka.”

In der Tat ließ Sané nach dem schmerzhaften EM-Aus gegen England nicht locker, arbeitete auch im Urlaub an seiner Fitness und legte an Muskelmasse zu. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Richtungsweisendes Jahr für Sané beim FC Bayern

Der 25 Jahre alte Offensiv-Star weiß, dass das zweite Jahr beim FC Bayern richtungsweisend für ihn ist. Er wolle nun auch “wirklich wichtige Spiele” entscheiden, sagte der Ex-Schalker in der Sport Bild.

Der große Durchbruch blieb nach seinem Wechsel im Sommer 2020 von Manchester City zu den Münchnern bislang aus. Zu schwankend waren die Leistungen des 50-Millionen-Mannes.

Sané-Ansage: Ich will Spiele entscheiden

Auch Matthäus kritisierte Sané

In der Vergangenheit nahm deshalb auch Matthäus als TV-Experte kein Blatt vor den Mund und ging den gebürtigen Gelsenkirchener an. “Leroy wurde viel kritisiert - auch von mir”, sagt der Welt- und Europameister.

“Ich wollte bei unserem Treffen von ihm wissen, wie er meine Kritik wahrnimmt. Er ist sehr selbstkritisch und weiß, dass er es besser kann. Das EM-Aus hat er mittlerweile verkraftet. Er weiß, dass er schlecht gespielt hat. Nun ist er voller Tatendrang.” Matthäus glaubt: “Es kann sein Jahr werden.” (SERVICE: Bundesliga-Spielplan zum Ausdrucken)

Enttäuschende EM

In seiner Premieren-Saison für den Rekordmeister kam Sané in 44 Pflichtspielen auf zehn Tore und zwölf Vorlagen und war noch nicht der erhoffte Unterschiedsspieler. Bei der EM enttäuschte er in seinen vier Einsätzen (kein Tor).

“Er musste sich sicherlich erst daran gewöhnen, welcher Wind dir in München entgegengebracht wird, wenn du nicht sofort Leistung bringst”, glaubt Matthäus. “Das hat er mittlerweile kapiert. Leroy kann damit umgehen. Ich hoffe, dass wir einen Leroy Sané sehen, der nun eins obendrauf legt.” (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Vom Sündenbock zum X-Faktor? So will Nagelsmann Sané hinbekommen

Was Matthäus von Sané fordert? “Er muss mehr Verantwortung übernehmen, mehr nach hinten arbeiten, mehr Tore machen und Vorlagen geben. Er muss seine Leistungen konstant bringen und vor allem auch in den wichtigen Spielen in Erscheinung treten. Nach der ganzen Kritik muss er jetzt endlich die Antwort geben.”

Bayern-Bosse fordern von Sané den nächsten Schritt

Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der sich damals intern für den Sané-Transfer eingesetzt hatte, sagte vorige Woche im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1: “Natürlich erwarten wir von Leroy den nächsten Schritt.”

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann pflichtete dem am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auftakt bei Borussia Mönchengladbach bei: “Dass Leroy ein wichtiger Spieler sein möchte, hat er verdeutlicht. Es geht nun darum, dass er die Dinge, die er gesagt hat, auch mit Leben füllt.”