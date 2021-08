MotoGP: Maverick Vinales bekommt Startverbot vom eigenen Team in Spielberg

Maverick Vinales und sein Rennstall gehen am Saisonende getrennte Wege. Der Weg bis dahin scheint aber steinig zu werden. Das Yamaha-Werksteam verbietet dem früheren Weltmeiswter nun sogar den Start.

Der Rennstall wird den Spanier am kommenden Wochenende beim Grand Prix in Österreich nicht einsetzen und begründet dies mit dessen Verhalten beim vorangegangenen Rennen, das ebenfalls in Spielberg stattgefunden hatte: Vinales habe das Motorrad irregulär betrieben. (MotoGP: Rennkalender)