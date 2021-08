adidas verkauft Reebok an amerikanisches Unternehmen

Der Sportartikelhersteller adidas verkauft seine Tochterfirma Reebok für bis zu 2,1 Milliarden Euro an das US-Unternehmen Authentic Brands Group.

Milliarden-Deal in der Sport-Industrie: Der Sportartikelhersteller adidas hat den Verkauf der Tochterfirma Reebok bekannt gegeben. Wie der deutsche Konzern am Donnerstag mitteilte, geht Reebok für bis zu 2,1 Milliarden Euro an das US-Unternehmen Authentic Brands Group (ABG).