FC Chelsea: Romelu Lukaku verlässt Inter Mailand Richtung England

Erste Chelsea-Zeit für Lukaku wenig erfolgreich

Lukaku war bereits von 2011 bis 2013 beim FC Chelsea unter Vertrag, bekam dort in seiner ersten Saison aber nur wenig Spielzeit und wurde in der zweiten Saison nach West Bromwich Albion verliehen.

Zuletzt hatte der Topstürmer in der Serie A noch Inter Mailand zur Meisterschaft verholfen. Allein in den vergangenen beiden Jahren erzielte der 28-Jährige für den italienischen Meister stolze 64 Tore.

Werner freut sich auf Lukaku

Doch Werner sieht das offenbar entspannt, wenn man seinen Worten bei The Mirror glaubt: “Er ist im Moment wahrscheinlich einer der drei besten Stürmer der Welt, keine Frage. Ich glaube nicht, dass wir viel über ihn sagen müssen. Er ist ein Weltklasse-Stürmer, von dem jede Mannschaft profitieren kann.”

Obwohl Chelsea in der vergangenen Saison unter Trainer Thomas Tuchel meist nur mit einer Sturmspitze agierte, kann sich Werner gut vorstellen, neben Lukaku zu spielen: “Ich denke, in Leipzig hat es mir immer geholfen, einen großen Stürmer an meiner Seite zu haben.”