FC Bayern: Pavard-Aus Chance für Süle? Das sagt Nagelsmann

Der Ausfall von Benjamin Pavard schmerzt den FC Bayern. Trainer Julian Nagelsmann will aber nicht jammern. Er hat bereits Alternativen im Kopf.

Nein, die jüngste Hiobsbotschaft trieb Julian Nagelsmann nicht gleich die Tränen in die Augen,

Man müsse versuchen, “Dinge anzupacken und sie so anzunehmen, wie sie sind und das Beste daraus zu machen”, schob Nagelsmann hinterher. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Pavard-Ausfall schmerzt den FC Bayern und Nagelsmann

Pavards Aus reißt deshalb eine so große Lücke, weil ein gleichwertiger Ersatz für den gesetzten Rechtsverteidiger auf den ersten Blick fehlt. “Er ist ein Spieler, den ich fix eingeplant habe auf der Position und der dazu eine gute Variabilität hat. Er kann in einer Dreierkette spielen, kann in der Viererkette innen und außen spielen, kann auch mal ein bisschen vorgerückt spielen, da hätte er keine Probleme”, erklärte Nagelsmann Pavards Vorzüge.