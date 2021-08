RB Leipzig: Péter Gulácsi über Titelkampf gegen FC Bayern

Péter Gulácsi will mit RB Leipzig einen Titel einfahren - und muss dafür wahrscheinlich gegen den FC Bayern bestehen. Wie das gelingen kann, weiß er bereits.

“Ich bin hier, um einen Titel zu holen. Je früher das passiert, desto schöner wäre es”, sagte der Torhüter der Roten Bullen im SPORT1 Podcast “Lieber Fußball”. Das Problem: Wer in Deutschland eine Trophäe in die Höhe recken will, muss für gewöhnlich den FC Bayern schlagen.