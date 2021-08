BVB spielte im DFB-Pokal mit alten Trikots - das ist der Grund

Borussia Dortmund wartet noch immer auf die neuen Trikots für DFB-Pokal und Champions League. Das liegt auch am Protest der eigenen Fans.

Viele Fernseh-Zuschauer dürften sich am vergangenen Samstag die Augen gerieben haben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)

Statt mit dem neuen Trikot für den DFB-Pokal lief Borussia Dortmund in der 1. Runde beim SV Wehen Wiesbaden noch mit dem alten Dress aus der vergangenen Saison auf. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)

Während das neue Trikot für die Bundesliga mit der Aufschrift von Sponsor 1&1 bereits fertig ist und am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt seine Bundesliga-Premiere feiert, lässt das Hemd für den Pokal und die Champions League mit der Sponsoren-Aufschrift von Evonik noch auf sich warten.

Lieferprobleme bei BVB-Trikot

Der Grund sind Lieferprobleme bei Ausrüster Puma. Wie der BVB auf Nachfrage der Ruhr Nachrichten erklärte, gebe es Schwierigkeiten mit der Lieferkette in Asien, wo die Trikots hergestellt werden.

BVB entschuldigt sich bei Fans

In der kommenden Woche soll auch dieses Trikot in Dortmund ankommen. In der nächsten Pokalrunde und zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison wird es dann auch zum Einsatz kommen.