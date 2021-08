Peter Hyballa über plötzlichen Rücktritt in Dänemark: "Plötzlich war ich Terror-Trainer"

Peter Hyballa hat seinen Job in Dänemark nach drei Monaten hingeworfen © Imago

Nach nicht mal drei Monaten ist die Amtszeit von Peter Hyballa beim dänischen Zweitligisten Esbjerg also schon wieder vorbei.

Der 45-Jährige hat seinen Vertrag gekündigt, nachdem sich die Situation im Verein zuletzt zugespitzt hatte. 21 Spieler des Klubs hatten Hyballa Ende Juli in einem offenen Brief das Misstrauen ausgesprochen. Sie kritisierten seine Trainingsmethoden sowie die fachlichen und menschlichen Qualitäten.

”Es gab hinter meinem Rücken Meetings mit Spielern. Ich wollte alles in Ruhe besprechen, aber das kam gar nicht an. Plötzlich war ich in den Boulevard-Zeitungen der ‘Terror-Trainer’”, sagt Hyballa, von 2007 bis 2010 Nachwuchs-Trainer von Borussia Dortmund, im Gespräch mit SPORT1.