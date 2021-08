Formel 1: Aston Martin und Sebastian Vettel geben Protest gegen Disqualifikation auf

Die Disqualifikation Sebastian Vettels beim Großen Preis von Ungarn war eines der Aufregerthemen des Wochenendes in Budapest. Nun trifft Aston Martin eine endgültige Entscheidung bezüglich einer Berufung.

Per Twitter hatte Aston Martin seine Entscheidung veröffentlicht und folgendermaßen begründet: “Nachdem wir unsere Position überdacht und das Urteil der FIA-Stewards zur Kenntnis genommen haben, wonach es eindeutige neue Beweise für ein Versagen des Kraftstoffsystems gibt, haben wir unsere Berufung dennoch zurückgezogen, weil wir der Meinung sind, dass dies die Vorteile einer Anhörung überwiegt.”

Der Heppenheimer war in Budapest, nachdem er das Rennen auf Platz zwei beendet hatte, disqualifiziert worden, da die Rennkommissare nach der Zieldurchfahrt nur noch 0,3 Liter Sprit zur Kontrolle abzapfen konnten - vorgeschrieben ist jedoch als Mindestmenge ein Liter.

Nach Angaben der Techniker von Aston Martin sei daran ein Druckverlust in der Brennstoffzelle verantwortlich gewesen. Diesen Umstand erkannten die FIA-Verantwortlichen bereits am Montag im Revisionsverfahren an, erklärten aber auch, dass dies für die Urteilsfindung irrelevant sei. “Für die Beurteilung der Frage, ob die 1-Liter-Grenze überschritten wurde oder nicht, ist es unerheblich, warum weniger als ein Liter vorhanden war.”