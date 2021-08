Anzeige

Formel 1: Sebastian Vettel wird für die Macher unbequem - droht ein Knall? Vettel hält F1-Machern den Spiegel vor

"Eine Schlammschlacht!" Versinkt die Formel 1 im Chaos?

Bianca Garloff

Aston Martin-Star Sebastian Vettel hat die Rolle des Kämpfers für Gerechtigkeit für sich entdeckt. Das gefällt nicht jedem

Sebastian Vettel ist nicht mehr nur sportlich auf einer Mission.

Der Aston-Martin-Fahrer kämpft mehr und mehr für gesellschaftliche Themen, die ihm ein Anliegen sind - und macht sich in der Formel 1 damit auch nicht nur beliebt.

Anzeige

In der Türkei 2020 demonstrierte er mit dem Regenbogenhelm gegen die Politik von Recep Tayyip Erdogan. In Bahrain 2021 nervte er die Macher von Liberty Media solange, bis der Jumbojet des Hauptsponsors mit Biosprit statt Kerosin über die Strecke flog. Und: Mit immer neuen T-Shirts macht er während der Zeremonie für “We Race as one” auf verschiedene Probleme der modernen Gesellschaft aufmerksam: Klimawandel, Wissenschaftsleugnung oder Diskriminierung. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Sebastian Vettel zum Kampf gegen Diskriminierung: “Sind alle betroffen”

“Es gibt viele große Themen, denen man sich als Weltbürger nicht entziehen kann”, sagt er zu SPORT1: “Denn wir sind ja alle davon betroffen. Nach all den Erfahrungen und Fehlern der Vergangenheit darf es heute eigentlich keine Ausreden mehr dafür geben, weiter an Ausgrenzung festzuhalten. Wir wissen, wie man es besser machen kann, und jeder kann im Kleinen oder Größeren dazu beitragen. Veränderung fängt im Kopf an!”

Der Hesse weiß dabei auch: “Als Person in der Öffentlichkeit hat man die Möglichkeit, Signale zu senden, und das nicht nur einmal.”

Allein: In der Öffentlichkeit waren seine T-Shirts mit wechselnden Botschaften bisher kaum bekannt. Denn während der “We race as one”-Zeremonie vorm Start sendet die Königsklasse stets ein vorgefertigtes Video. Das Livebild der Fahrer wird nur im Anschluss kurz gezeigt - die von Vettel gewünschte Wirkung verpufft. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

In Ungarn startete der Heppenheimer seine Aktion zur Unterstützung der homosexuellen Minderheit gegen ein Gesetz der Regierung zur Diskriminierung der LGBT-Bewegung deshalb schon am Donnerstag. Seine Regenbogen-Schuhe waren Gesprächsthema Nummer eins im Fahrerlager. Ab Freitag setzte er mit einem Regenbogen-Helm noch einen drauf. Sein Signal: Ich fahre mit der Formel 1 zwar in Ungarn, aber die Politik der Regierung gegen Minderheiten akzeptiere ich noch lange nicht.

Vettel wird für Formel 1 zur Belastung

Für die Formel 1 wird er damit zunehmend anstrengend. Denn die Königsklasse wagt einen gefährlichen Spagat. Sie propagiert mit ihrer Kampagne für mehr Gleichberechtigung richtigerweise einen modernen, freiheitlichen und nachhaltigen Wertekosmos, rast aber gleichzeitig in Ländern, die es mit demokratischen Grundrechten nicht ganz so ernst nehmen.

Anzeige

Der GP Ungarn offenbarte das Dilemma. Denn als die ungarische Justizministerin dem Hessen wegen seiner Regenbogenschuhe “Fake News” unterstellte, wurde dem Aston Martin-Star nahegelegt, seinen Aktionismus ein wenig zu zügeln. Wer Vettel kennt, weiß: Das bringt den Vulkan nur noch mehr zum Brodeln. Entsprechend trug er sein Regenbogenshirt auch während der Nationalhymne - obwohl das laut FIA-Statuten verboten ist, und mehr noch: Obwohl die Formel-1-Bosse ihn aktiv aufforderten, das Shirt auszuziehen.

Vettel blieb stur - und kassierte dafür von den Rennkommissaren eine Verwarnung. Zum Hintergrund: Bei drei sogenannten “Reprimands” wird der Pilot gesperrt. Das zeigt, wie ernst die Formel 1 das Thema nimmt.

Wie reagiert die FIA vor Rennen in Türkei und Saudi-Arabien?

Doch der Deutsche lässt sich nicht einschüchtern, legt den Finger verbal in die Wunde: “Wir alle schauen vor dem Rennen auf die schönen Slogans auf dem Teppich (”We race as one”, d. Red.), und doch scheint es für einige Leute ein Problem zu sein. In mancher Hinsicht ist das eine traurige Welt, aber wenn es hilft, die Menschen zu unterstützen, die in Ländern leiden, die Teil der EU sind, bin ich froh, meine Unterstützung zum Ausdruck zu bringen.”

Fest steht: Der Heppenheimer wird immer mehr zum Revoluzzer im positiven Sinne, leistet Dinge, die auf ihre Weise größer und wichtiger sind als seine vier WM-Titel. Für Spannung neben der Strecke sorgt er damit auch, denn die Rennen in der Türkei oder Saudi-Arabien kommen ja erst noch. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Dort wird der Aston Martin-Star wieder in den Mittelpunkt rücken und mit ihm zwei Fragen: Wie lange bleiben Rechteinhaber Liberty und Automobilweltverband FIA ruhig, wenn der aufständische Hesse ihnen wieder den Spiegel vorhält? Und: Wie lange kann Vettels Gewissen noch damit leben, als Protagonist in einer auf Gewinnmaximierung ausgelegten Rennserie auch der dunklen Seite der Macht zu dienen?