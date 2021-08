Medvedev vs. Bublik bei ATP-Turnier in Toronto: Irre Strafe für "Sorry"

Angelique Kerber hat als erste Nummer eins bei den French Open in der ersten Runde verloren. Doch bei anderen Grand Slams blamierten sich auch schon Legenden des Sports. SPORT1 zeigt alle Spielerinnen, denen das gleiche Schicksal wie Kerber ereilte © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Getty Images/Picture Alliance

AUSTRALIAN OPEN 1979: VIRGINIA RUZICI - Die Rumänin war die erste Spielerin in der Open Era, die als Nummer 1 bei einem Grand Slam in Runde eins scheiterte. Dabei hatte Ruzici Satz eins gegen Mary Sawyer noch mit 6:0 gewonnen - doch danach wurde die Australierin immer stärker und entschied Satz 2 und 3 mit 6:2 bzw. 6:4 für sich © Imago

WIMBLEDON 1994: STEFFI GRAF - Die größte Sensation im Damentennis passierte wohl 1994. Graf, die für viele beste Spielerin aller Zeiten, reiste als Titelverteidigerin nach Wimbledon - an jenen Ort, an dem sie seit drei Jahren ungeschlagen war. Dementsprechend ging Graf als haushohe Favoritin in die Partie gegen Lori McNeil © Getty Images