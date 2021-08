Nach Tod von Olivia Podmore - Rad-Olympiasieger Eddie Dawkins übt Kritik

Olivia Podmore nahm an den Olympischen Spielen in Rio teil © Imago

Die 24-Jährige wurde tot in ihrem Haus in Cambridge aufgefunden, nachdem sie nur wenige Stunden zuvor in einem Instagram-Post die Qualen und Anforderungen als Hochleistungssportlerin beschrieben hatte.

Dawkins: “Eine furchtbare Schande”

Dawkins fordert Maßnahmen vom Verband

An Kritik sparte Dawkins indes nicht. So forderte er von den Dachverbänden Cycling New Zealand und High Performance Sport New Zealand Maßnahmen.