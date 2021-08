Nach Olympia-Drama: Vetter fordert genormte Standards beim Anlaufbelag

Vetter geht es dabei nicht um die Laufbahn im ganzen Stadion, “es reichen die letzten vier, bis acht Meter. Da lasse ich mir die Butter nicht vom Brot nehmen. Ich will eine Lösung finden, die für alle passt.”

Der Aufwand, um einen solchen Standard-Belag zu verlegen, sei "total gering. Das könnte ich am Tag vor dem Wettkampf fast selber machen", sagte Vetter, der bereits entsprechende Gespräche führt und beim Weltverband World Athletics sein Anliegen einreichen will. Sollte der 28-Jährige kein Gehör finden, will er darüber nachdenken, seine "Arztrechnungen zu sammeln und World Athletics zu schicken. Da kommt einiges zusammen".