Beachvolleyball-EM: Thole/Wickler gewinnen deutsches Auftaktduell

Die Olympia-Fünften aus Hamburg stehen nach dem souveränen 2:0 (21:12, 21:19)-Erfolg im deutschen Duell gegen Alexander Walkenhorst und Sven Winter (Düsseldorf) am Donnerstag bereits in der K.o.-Phase. Mit einem weiteren Sieg ziehen die Vizeweltmeister direkt ins Achtelfinale ein.

Rund eine Woche nach dem enttäuschenden Viertelfinal-Aus in Tokio präsentierten sich Thole/Wickler in guter Verfassung. Am Abend kämpfen die Weltranglistensechsten gegen die Italiener Paolo Nicolai und Daniele Lupo um den direkten Einzug in die Runde der letzten 16. Das Duo Walkenhorst/Winter spielt gegen Ruslan Bykanow und Alexander Licholetow aus Russland um einen Platz in der K.o.-Phase.