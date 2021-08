Anzeige

Für die Flutopfer - Bundesliga-Profis betreten erneut die Warzone

Warzone-Turnier: Bundesligastars wie Niklas Süle wollen sich in Verdansk beweisen © Activision / Imago / SPORT1

Fabian Sieroka

Bei der zweiten Ausgabe des Warzone Bundesliga Events treten wieder namhafte Fußballprofis zusammen mit Streamern an, um Spenden zu sammeln. Dieses Mal stehen die Opfer der Flutkatastrophe im Fokus.

Eine neue Seasin in Call of Duty steht unmittelbar bevor und wird nach einer kleinen Verschiebung am Freitag, den 13. August um 6 Uhr morgens endlich starten. Passend dazu veranstaltet e-Arenaa gemeinsam mit Paderborn-Profi Luca Marseiler wieder ein großes Warzone Bundesliga Event.

Bundesliga x Warzone

Die Auslosung fand bereits am 11. August statt, eine Woche später, also am 18. August, wird das Turnier dann auf den Twitch-Kanälen von e-Arenaa und Luca Marseiler übertragen.

Beim letzten Turnier konnten durch Spenden rund 8.000 Euro für die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. generiert werden. Auch dieses Mal rufen die Veranstalter dazu auf, um die Opfer der jüngsten Flutkatastrophe in Deutschland zu unterstützen.

Paderborn übermannt Bayern und Dortmund

Das Fußballprofi-Roster des Turniers besteht aus:

Niklas Süle (FC Bayern München)

Oliver Batista Meier (FC Bayern München - Leihgabe an SC Heerenveen)

Marius Wolf (Borussia Dortmund)

Roman Bürki (Borussia Dortmund)

Marco Friedl (Werder Bremen)

Max Kruse (Union Berlin)

Cedric Teuchert (Union Berlin)

Jannik Huth (SC Paderborn)

Luca Marseiler (SC Paderborn)

Freddy Ananou (SC Paderborn)

Dennis Srbeny (SC Paderborn)

Kai Pröger (SC Paderborn)

Julian Justvan (SC Paderborn)

Levin Öztunali (FSV Mainz 05)

Nico Mantl (Red Bull Salzburg)

Maurice Deville (1. FC Saarbrücken)

An ihrer Seite treten diese Streamer an:

KayzahR

ProErsiin

Falaxii

Riirex

AllrounderMT

Nova

Visca96Barca

ShuKz

STYLERZ

Maxi (Strainmaxi)

Veylaney

GustafGabel

FloydSchov

Fxzzn

dieserkingphil

satyrbe