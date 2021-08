Anzeige

FC Bayern: PK mit Nagelsmann vor Liga-Start in Mönchengladbach im Liveticker Nagelsmann: “Kenne Sabitzer sehr gut”

Bayerns Problem-Position: "Wieso kriegen sie es seit Jahren nicht hin?"

SPORT1

Der FC Bayern eröffnet bei Borussia Mönchengladbach am Freitag die neue Bundesliga-Saison. Die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann zum Nachlesen.

Es wird ernst für Julian Nagelsmann.

Anzeige

Vor dem Liga-Start beantwortet Nagelsmann die Fragen der Journalisten. Dabei äußert sich der ehemalige Leipzig-Coach auch zu den Gerüchten um einen möglichen Bayern-Wechsel seines früheren Schützlings Marcel Sabitzer. Die Pressekonferenz zum Nachlesen im Ticker:

+++ Alle Fragen beantwortet +++

Das war’s von der Pressekonferenz.

+++ Nagelsmann über Corona +++

“Es ist ganz wichtig, dass wir eine sehr gute Impfquote haben. Sowohl im Staff als auch im Team haben wir eine höhere Quote als in der Gesellschaft. Das bietet einen guten Schutz. Dass es ein heikles Thema ist und die Spieler nach wie vor aufpassen müssen, zeigt das Geschehen in Mainz. Es geht darum, sich an das Hygienekonzept zu halten und dass hoffentlich alle gesund und munter durch die Saison kommen.”

+++ Nagelsmann über taktische Variabilität +++

“Das könnte man grundsätzlich erwarten. Wir werden am Anfang nicht alles über den Haufen werfen. Ich stelle nicht um, um zu zeigen, dass ich drei Grundordnungen als Trainer auswendig kann. Es ist etwas anderes, einen kleineren Verein zu trainieren als Bayern München. Wir werden uns nicht alle drei Minuten an den Gegner anpassen. Bei den Grundordnungen ist es meist ein fließender Übergang. Es sollte alles mit einer gewissen Dynamik gelebt werden.”

+++ Bis wann muss es laufen? +++

“Das Datum lege ich nicht fest. Grundsätzlich fände ich es gut, wenn es morgen ab 20.30 Uhr recht flüssig laufen würde.”

+++ Nagelsmann über die Vorbereitung +++

“Die Vorbereitung lief nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Gründe haben wir besprochen. Wir hatten sehr schnell sehr ambitionierte Gegner. Aber sonst lief die Vorbereitung eigentlich ganz gut. Jetzt spielen wir alle drei Tage. Die Zeit wird nicht mehr werden. Wir werden uns über den Ligaalltag entwickeln müssen, aber das werden wir hinbekommen.”

+++ Nagelsmann über Gefühl als Bayern-Trainer +++

“Wenn man die Geschichte der letzten Jahre siehst, sollten wir vor Selbstvertrauen strotzen. Für jeden Spieler ist es spannend zu sehen, wo er steht. Das ist normal. Gladbach hat auch viele Nationalspieler. Grundsätzlich geht es vielen Vereinen so, dass die Vorbereitung zerklüftet war. Man hat im Pokal gesehen, dass Lautern nach 60 Minuten den Tick frischer war, weil sie schon zwei Ligaspiele hatten.”

Anzeige

+++ Nagelsmann über Kader +++

“Wenn man die ersten 13 Spieler sieht, sind wir sehr stark besetzt. Wenn diese 13, 14 Spieler gesund bleiben, kannst du viel erreichen. Die Kaderzusammenstellung hat mit Quantität und Qualität, aber auch einer gewissen Hygiene zu tun. Als Trainer wünscht du dir immer die Maximalanzahl an Topspielern, aber es muss noch eine gewisse Harmonie im Kader geben. Wir versuchen, muskuläre Verletzungen so gering wie möglich zu halten. Wir hoffen, dass alle Spieler gesund bleiben. Wir werden nach wie vor den Transfermarkt durchforsten, ob etwas Sinn macht oder nicht.”

+++ Nagelsmann übers Impfen +++

“Ich halte grundsätzlich viel vom Impfen. Das ist der Weg, der uns zurück zur Normalität bringt. Trotzdem gibt es keine Impfpflicht, das ist eine persönliche Entscheidung, die jeder für sich treffen darf. Wir sind dafür, dass man sich impfen lässt, aber es ist eine persönliche Entscheidung, die jeder für sich treffen kann und muss.”

+++ Nagelsmann über Ribéry +++

“Dazu wurde alles gesagt. Franck ist ein ehrgeiziger Spieler, der sich fithalten will. Deswegen ist es okay, dass er das Programm mit Holger Broich absolviert hat. Ich habe mich beim Legendenspiel mit ihm geredet, aber da ging es nicht darum, dass wir ihn verpflichten. Ich habe ihm gesagt, dass er noch sehr gut im Strumpf steht. Zu allem anderen hat Oliver Kahn alles gesagt.”

+++ Verliert die Bundesliga international den Anschluss? +++

“Die Gefahr besteht. Wir sind im deutschen Fußball das Aushängeschild, aber es gibt noch andere Klubs, für die es international schwieriger wird. Es gibt diverse Gründe, die in Deutschland anders sind und es extrem kompliziert machen. Wir haben einen guten TV-Vertrag, aber da kommen steuerliche Themen und Investoren-Themen dazu. In England macht es das den Klubs zum Beispiel leichter, mehr Geld auszugeben. Ich reibe mir mitunter die Augen, wie man das so macht. Am Ende des Tages hat die UEFA schon ein Interesse daran, dass es ein Wettbewerb bleibt. Man muss immer ein Auge darauf haben, dass es in nicht ganz falsche Richtungen läuft.”

+++ Nagelsmann über Defensive +++

“Das ist ein entscheidender Faktor, den wir verbessern wollen. Niemand hat Lust, immer einem 0:2-Rückstand hinterherzurennen. Wir tun gut daran, defensiv mehr Stabilität hereinzubringen. Verteidigen hat auch immer mit Haltung zu tun. Es wird die eine oder andere defensive Grundordnung dazukommen, um variabler zu sein. Wenn die Offensivmonster weiter offensiv stabil sind, wird die Defensive automatisch auch stabiler.”

+++ Nagelsmann über Gladbach +++

“Gladbach hat eine sehr gute Mannschaft und einen sehr guten Trainer. Sie hatten auch einige Nationalspieler und werden noch nicht bei 100 Prozent sein. Es ist noch nicht alles perfekt, es ist aber ein sehr guter Gegner. Jeder möchte gegen Bayern alles herausholen und versuchen, dass wir nicht den zehnten Meistertitel in Serie holen. Das ist für uns aber auch eine große Herausforderung.”

+++ Nagelsmann über die Bayern-Stars +++

“Es sind herausragende Spieler. Es waren erst acht, neun Einheiten, daher reicht das noch nicht für ein allumfassendes Bild. Es ist ein reger Austausch, sie haben alle eine Meinung. Es ist entscheidend, dass man die nötige Offenheit hat, sich weiterzuentwickeln. Sie sind sehr hungrig.”

+++ Nagelsmann über Sabitzer +++

“Ich kenne Marcel sehr gut, ich habe lange mit ihm gearbeitet. Er ist ein sehr guter Spieler. Grundsätzlich handhaben wir das, wie in den letzten Jahren, dass wir keine Gerüchte, die irgendwo auf dem Transfermarkt herumschwirren, kommentieren”, sagt Nagelsmann auf SPORT1-Nachfrage: “Es ist immer Teil des Trainerjobs, ob es realistische Chancen gibt, den Kader zu verbessern. Man kann natürlich auch den Kader verbessern, indem man mit den Spielern, die da sind, arbeiten. Wir kommentieren keine einzelnen Namen oder Gerüchte. Wir sondieren den Markt und arbeiten auch in diesem Bereich nach bestem Wissen und Gewissen. Wir versuchen immer zum Wohle des FC Bayern alles bestmöglich zu gestalten.”

Anzeige

+++ Nagelsmann über Sané +++

“Seine Erwartungen hat er selbst formuliert. Da muss man nicht viel hinzufügen. Dass er wichtige Spiele entscheiden will, hat er in Interviews verdeutlicht. Er ist ein total lieber Mensch. Es geht darum, die Dinge, die er in den Interviews gesagt hat, auch mit Leben zu füllen und umzusetzen. Es geht darum, die Qualität auch auf den Platz zu kriegen. Am Ende tun wir alle gut daran, ihn ein bisschen in Ruhe zu lassen und ihm die Chance zu geben, richtig Gas zu geben, ohne dass wir 25 Mal am Tag darüber berichten, dass ich ihm den Ball zugeflankt habe.”

+++ Nagelsmann über Pavard und Davies +++

“Phonzie hat es ganz gut gemacht und einen guten Eindruck hinterlassen. Es ist der Vorteil, dass er ein Modellathlet ist. Er wird noch nicht über 90 Minuten gehen können, aber ich habe schon im Kopf, dass er beginnen wird. Wir werden sehen, wie weit ihn die Füße tragen. Er ist auf jeden Fall ein Kandidat für die erste Elf. Wir sind froh, dass er wieder da ist. Das mit Benji ist sehr, sehr ärgerlich, weil er eine gute Vorbereitung gespielt hat. Er ist ein Spieler, den ich fix auf der Position eingeplant habe. Jetzt ist er erstmal ein paar Wochen weg. Wann er zurückkommt, ist vom Heilungsverlauf abhängig. Wir wissen nicht genau, wie lange. Wir haben Spieler im Kader, wie Bouna (Sarr), Niki (Süle) oder Josip (Stanisic), die ihn ersetzen können.”

+++ Nagelsmann legt los +++

“Es ist eine Mischung aus Vorfreude und Gespannt-Sein, wie der aktuelle Stand ist. Wir hoffen, dass wir erfolgreich in die neue Saison starten.”

+++ Zwangspause für Pavard +++