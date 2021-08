Uwe Gensheimer tritt aus deutscher Handball-Nationalmannschaft zurück

Uwe Gensheimer tritt aus der deutschen Nationalmannschaft zurück. Ein anderer Star will zumindest eine längere Pause einlegen.

Weinholds Kieler Teamkollege Hendrik Pekeler (30) legt zumindest eine “längere Pause” ein. Torhüter und Ex-Weltmeister Johannes Bitter (38) steht außerdem nur noch für Notfälle zur Verfügung. Das gab der DHB am Donnerstag bekannt.

“Nationalspieler zu werden, war ein Kindheitstraum. Den Adler auf der Brust zu tragen und Kapitän der Nationalmannschaft zu sein, war für mich immer eine riesige Ehre”, sagte Gensheimer in einem von den Löwen veröffentlichten Statement: “Ich blicke mit Stolz und Dankbarkeit auf eine lange Zeit beim Deutschen Handballbund zurück und werde die damit verbundenen Erlebnisse niemals vergessen.”

Gislason hätte Gensheimer besseren Abschied gewünscht

“Ich hätte mir sehr für uns alle, aber insbesondere Uwe, Steffen, Peke und Jogi gewünscht, dass wir in Tokio erfolgreich gewesen wären und das Halbfinale erreicht hätten”, erklärte Gislason. “Uwe habe ich erst in meiner Zeit als Bundestrainer kennenlernen dürfen. Ich schätze ihn und seine Qualitäten als Kapitän sehr”, so der Bundestrainer.