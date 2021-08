Bundesliga-Vorfreude und erfolgreicher Start für die 2. Liga auf SPORT1 – erstklassig besetzt auch bei den Werbekunden: SPORT1 und MAGIC SPORTS MEDIA gewinnen Polestar, Tipico, sportwetten.de, eToro und LEDVANCE als Partner für die neue Saison Bundesliga-Vorfreude und erfolgreicher Start für die 2. Liga auf SPORT1 – erstklassig besetzt auch bei den Werbekunden: SPORT1 und MAGIC SPORTS MEDIA gewinnen Polestar, Tipico, sportwetten.de, eToro und LEDVANCE als Partner für die neue Saison

„Der STAHLWERK Doppelpass“ mit Moderator Florian König © undefined

SPORT1 gewinnt Polestar als Neukunden: Schwedischer Elektroauto-Hersteller ist neuer crossmedialer Partner für die 2. Bundesliga und auf allen Kanälen von Deutschlands führender 360°-Sportplattform eingebunden

MAGIC SPORTS MEDIA weitet Kooperation mit langjährigem Partner Tipico aus: Sportwettenanbieter wirbt neben der 2. Bundesliga auch umfangreich in den DFB-Pokal- und Bundesliga-Umfeldern

sportwetten.de wird Titelsponsor des neuen Fußball-Comedy-Formats “sportwetten.de So schaut’s aus – Die Bundesliga Show”

Ismaning, 12. August 2021 – SPORT1 und MAGIC SPORTS MEDIA starten mit starken Partnern erstklassig besetzt in die neue Fußball-Saison: Polestar und Tipico sind die neuen Co-Presenter des Zweitliga-Topspiels am Samstagabend, das seit dieser Spielzeit wieder live im Free-TV auf SPORT1 übertragen wird – die 2. Bundesliga ist bereits Ende Juli in die neue Spielzeit gestartet. Den Elektroauto-Hersteller Polestar hat SPORT1 als Neukunden gewonnen. Tipico setzt als langjähriger Partner von SPORT1 und der MAGIC SPORTS MEDIA ebenfalls auf das Co-Presenting des Zweitliga-Topspiels und wird zudem auch in den DFB-Pokal- und Bundesliga-Umfeldern präsent sein. sportwetten.de wird das Titelpatronat für die neue Fußball-Comedy-Show “sportwetten.de So schaut’s aus – Die Bundesliga Show” übernehmen, das ab 16. August immer montags um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird. Darüber hinaus werben in der neuen Saison unter anderem auch eToro und LEDVANCE in den Fußball-Umfeldern auf SPORT1.

Polestar und Tipico sind die neuen Co-Presenter des Topspiels der 2. Bundesliga am Samstagabend live auf SPORT1. Beide Marken nutzen die große Bühne, die SPORT1 dieser so prominent besetzten 2. Bundesliga bietet. Das Co-Presenting des Topspiels von Tipico beinhaltet auch Cornersplitscreens in Vorberichten und während des Spiels. Mit exponierten Spots bzw. Splits wird Tipico darüber hinaus ab August auch beim DFB-Pokal, im “STAHLWERK Doppelpass” und in “Bundesliga Pur” sowie mit klassischen Spots in allen relevanten Fußball-Umfeldern eingebunden werden. Der Sportwettenanbieter ist seit 2018 auch offizieller Partner der Bundesliga und 2. Bundesliga.

Marlon van der Goes, Chief Commercial Officer von Tipico: “Die 2. Bundesliga ist ein wichtiger und beliebter Bestandteil des umfangreichen Fußballangebots auf Tipico! Über unsere gute Partnerschaft haben wir die Möglichkeit, unsere Kunden auf SPORT1 genau dort zu treffen, wo sie bei packenden Fußballmomenten mitfiebern. Nach einer spannenden Euro freuen wir uns jetzt sehr über den gelungenen Saisonstart!”

Mit der sportwetten.de GmbH hat MAGIC SPORTS MEDIA eine umfassende Kooperation vereinbart: Im Mittelpunkt steht das Titelpatronat für die neue Fußball-Comedy-Show “sportwetten.de So schaut’s aus – Die Bundesliga Show”. In dem neuen Format, das ab 16. August immer montags um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird, blickt Comedian Thorsten Bär, Gewinner des RTL-Comedy-Grand-Prix 2018 und Testimonial von sportwetten.de, unterhaltsam und humorvoll auf die kuriosesten Szenen des vergangenen Bundesliga-Wochenendes zurück. Dabei schlüpft er auch in die Rolle “UWE! – Der Kreisligatrainer”, der das Fußballgeschehen aus seinem ganz eigenen Blickwinkel betrachtet.

Das Titelpatronat wird über die Free-TV-Ausstrahlung, den Livestream der Sendung auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps sowie die Social-Media-Kanäle gespielt und beinhaltet auch Highlight-Videos aus der Sendung mit entsprechenden Viralisierungen über die Social-Media-Kanäle von SPORT1 und des Kunden. Darüber hinaus wird sportwetten.de auch mit klassischen Spots in Fußball-Umfeldern auf SPORT1 wie dem “Doppelpass” oder “3. Liga Pur” beworben.

Sascha van Treel, Marketingleiter pferdewetten.de AG: “sportwetten.de geht mit seinem Markenbotschafter Thorsten Bär aka ‚UWE! – Der Kreisligatrainer’ bewusst den nächsten Schritt ins TV und transportiert die DNA des Unternehmens über die neue Show auf SPORT1 genau in die gewünschte Zielgruppe. Thorsten Bär wird das Ding schon rocken, da sind wir uns alle sicher!”

Christian Madlindl, Geschäftsleiter der Magic Sports Media GmbH: “Mit Tipico und sportwetten.de haben wir etablierte Sportwetten-Partner auch in der neuen Saison in unserem Fußball-Angebot auf SPORT1 platziert. Als offizieller Partner der Bundesliga und der 2. Bundesliga spielt Tipico mit uns Doppelpass dazu in unseren reichweitenstarken Formaten – und wird auch im DFB-Pokal und weiteren Fußball-Umfeldern eingebunden. Gemeinsam mit sportwetten.de heben wir eine gänzlich neue Fußball-Comedy-Show mit Thorsten Bär aus der Taufe. Uns alle eint die große Leidenschaft für den Fußball und wir freuen uns zusammen mit Tipico, sportwetten.de und allen Fans auf eine spannende und emotionsgeladene neue Saison!”

Ein weiterer Kunde für die neue Saison ist eToro: Die weltweit führende Social-Trading-Plattform wird mit einem umfangreichen Pre-Roll-Paket im Fußball-Umfeld auf SPORT1 eingebunden. Auch LEDVANCE, eines der weltweit führenden Unternehmen in der Allgemeinbeleuchtung, wird in dieser Spielzeit wieder in diesem reichweitenstarken Umfeld integriert.

Matthias Reichert, COO und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH: “Nicht nur die Bundesliga, auch diese 2. Bundesliga ist erstklassig: Große Traditionsklubs mit enormer Fanbasis, unsere umfassende Live-, Highlight-, Talk- und News-Berichterstattung frei empfangbar auf allen TV- und Digital-Plattformen – präsentiert von hochkarätigen Sponsoren. Mit Polestar hat sich eine Premium-Marke aus dem Bereich Elektromobilität für unsere Fußball-Umfelder entschieden. Ich bin sehr stolz und glücklich, dass es uns wieder einmal gelungen ist, neue Marken wie Polestar und auch etablierte Kunden wie eToro oder LEDVANCE für uns zu begeistern! Gemeinsam mit unseren Partnern freuen wir uns auf eine hochklassige und spannende Saison.”

Bereits im Juli hatte SPORT1 die STAHLWERK Schweißgeräte GmbH als neuen “Doppelpass”-Titelsponsor gewonnen. “Der STAHLWERK Doppelpass” startete vergangenen Sonntag in die neue Fußball-Saison – neben dem neuen Titelsponsor auch mit dem neuen Moderator Florian König als Nachfolger von Thomas Helmer und aus dem neuen Set im Hilton Munich Airport Hotel. Im Rahmen der Einbindung wird STAHLWERK Schweißgeräte auf sämtlichen TV-, Digital- und Social-Media-Kanälen von Deutschlands führender 360°-Sportplattform integriert.





Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Sport1 GmbH

Michael Röhrig

Director Communication

Tel.: +49 (0) 89 96 066 1210