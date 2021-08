FC Bayern: U23 mit Martin Demichelis zurück an Säbener Straße

Die U23 des FC Bayern rückt wieder näher an die Profis heran. Cheftrainer Martin Demichelis glaubt an einen positiven Effekt.

Die U23 des FC Bayern München ist zurück an der Säbener Straße. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt.

Seit dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr hatten die Amateure der Münchner am Bayern Campus, dem Gelände der Nachwuchs-Akademie und Heimat der Frauen-Mannschaft trainiert.

Nun geht es also zurück ans Trainingsgelände der Profis, bereits am Dienstag absolvierte das Regionalliga-Team unter der Leitung von Cheftrainer Martin Demichelis die erste Trainingseinheit im neuen, alten Zuhause.

Bayern-Trainer Demichelis: “Das ist unser Zuhause”

“Wir freuen uns sehr, wieder an der Säbener Straße zu sein. Die FC Bayern Amateure waren in der Vergangenheit auch hier, die Verbindung hat also Geschichte”, erklärte Ex-FCB-Profi Demichelis.