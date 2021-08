Fußball-WM: Australien forciert Pläne für WM-Bewerbung 2030 oder 2034

Steigen in einigen Jahren in Sydney Spiele der Fußball-WM? © Imago

Der australische Fußballverband will nach der Frauen-Weltmeisterschaft im Jahr 2023 auch erstmalig eine Männer-WM ausrichten. Die letzte Bewerbung scheiterte allerdings kläglich.

Der australische Fußballverband (FFA) will nach der Frauen-Weltmeisterschaft im Jahr 2023 auch eine Männer-WM ausrichten.

Wie hochrangige Mitarbeiter der FFA mitteilten, entwickle der Verband derzeit Pläne für eine Bewerbung um die Weltmeisterschaft 2030 oder 2034. Bislang fand noch keine Fußball-WM der Männer in Down Under statt, bei den Frauen richtet Australien das Turnier 2023 gemeinsam mit Neuseeland aus.