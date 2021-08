Anzeige

AEW Dynamite: Christian Cage fordert Kenny Omega - überraschendes Detail AEW enthüllt überraschenden Titel-Plan

Kenny Omega soll bei AEW gleich zweimal auf Christian Cage treffen © AEW

Martin Hoffmann

Bei Dynamite enthüllt AEW: Christian Cage bekommt gleich zwei Titelmatches gegen Kenny Omega. Kommt es aber wirklich zu beiden oder gibt es eine größere Idee?

Auf wen trifft World Champion Kenny Omega beim nächsten Pay Per View von AEW?

In der dieswöchigen Ausgabe der TV-Show Dynamite wurde die Frage beantwortet - der Plan, den der WWE-Rivale enthüllte, enthielt jedoch ein etwas überraschenden Detail, das sogleich neue Spekulationen auslöste.

Dante Martin bringt Kenny Omega ins Schwitzen

Omega war bei Dynamite im Einsatz und trat zusammen mit seinen Kumpanen The Young Bucks gegen Mike und Matt Sydal (Evan Bourne bei WWE) und den 20 Jahre alte Dante Martin an. Top-Talent Martin, Teil des Tag Teams Top Flight mit seinem wegen einer Kreuzband-OP pausierenden Bruder Darius, rückte in dem Match unerwartet in den Fokus (Wie WWE Kenny Omega verprellte).

Unter dem Jubel der Fans brachte er Omega und die Bucks am Ende mit zahlreichen spektakulären Flugmanövern aus dem Konzept und schien mehrere Male an der Schwelle des Siegs zu stehen. Am Ende benötigten Omega und die Bucks vereinte Kräfte und einen dreifachen BTE-Trigger-Kniestoß, um Martin kleinzukriegen.

Nach dem Kampf offenbarte sich Omegas nächster Herausforderer: Christian Cage.

Christian Cage fordert Omega bei All Out - und bei Rampage

Der von Omegas Manager Don Callis als “Stamford Stooge”, als Prügelknabe aus der WWE-Zentrale verspottete Cage brachte seinen Kumpel Jungle Boy und dessen Jurassic Express als Verstärkung mit - Jungle Boy und Luchasaurus werden kommende Woche die Bucks um deren Tag-Team-Titel herausfordern.

Cage bekommt sein AEW-Titelmatch bei All Out in Chicago am 5. September, aber es wird schon diese Woche ein Duell geben.

Was plant AEW mit CM Punk?

Bei der ersten Ausgabe der neuen Show Rampage in der Nacht zum Samstag fordert Cage Omega um den World Title der mit AEW kooperierenden Liga Impact heraus, den Omega ebenfalls hält - das frühere TNA war zwischenzeitlich auch die Heimatliga von Christian zwischen seinen zwei WWE-Engagements.

Diese so nicht erwartete Ansetzung löste bei Fans und Fachmedien Spekulationen aus, den anders als bei WWE ist es bei AEW bislang kein übliches Stilmittel gewesen, dieselbe Paarung in so kurzem Abstand zweimal anzusetzen und mit einem unklaren Finish durch Disqualifikation oder Auszählen ein Rückmatch anzuheizen.

“Omega - Christian schon am Freitag anzusetzen bringt mich auf den Gedanken, dass es das Match nicht nochmal bei All Out geben wird”, schrieb etwa der Pro Wrestling Torch.

Sollte das der Gedanke sein, hielte sich AEW die Option offen, mit einem anderen, noch größeren Ex-WWE-Star gleich in die Vollen zu gehen: CM Punk, dessen Debüt allem Anschein nach für das zweite Rampage kommende Woche angesetzt ist - und nach dem die AEW-Fans auch schon riefen, als Cage auftauchte, um Omega herauszufordern.

Punk in dessen Heimat Chicago anstelle von Cage sogleich gegen Omega zu stellen, wäre der größtmögliche Einschlag für den früheren WWE-Champion und dürfte AEW eine Rekord-Buyrate für den Pay Per View bescheren. Es bleibt dennoch abzuwarten, ob AEW das Match gleich verfeuern will - oder der Plan doch ein anderer ist.

Die weiteren Highlights:

- Einen umjubelten Auftritt vor dem heimischen Publikum in Pittsburgh absolvierte Damenchampion Britt Baker, die bei Rampage - ebenfalls in Pittsburgh - auf die aufstrebende Red Velvet trifft. Als die Lebensgefährtin des womöglich scheidenden WWE-Stars Adam Cole ihre selbstbewusste Ansprache hinter sich gebracht hatte, wurde sie von Velvet attackiert, Ringrichter trennten die beiden.

- Der bei WWE als Big Show bekannte Paul Wight, bei AEW bislang nur als Kommentator aktiv, sah sich das erste Mal genötigt, Hand beim neuen Arbeitgeber anzulegen: Er schritt ein, als die Gruppierung The Factory um QT Marshall seinen Kommentatoren-Partner Tony Schiavone bedrängte und dessen Sohn attackierte. Wight bestrafte Factory-Mitglied Aaron Solow (Ex-Verlobter von WWE-Star Bayley) dafür mit einem Chokeslam.

- Nach einem missglückten Eingriff von Rivale MJF überstand Chris Jericho auch seine “Fourth Labor of Jericho” gegen MJF-Bodyguard Wardlow: Als MJF diesem seinen Diamantring reichte, um Jericho damit niederzustrecken, sorgte er ungewollt für eine Ablenkung des Ringrichters, die Jericho die Gelegenheit eröffnete, seinen Baseballschläger Floyd einzusetzen und Wardlow danach mit dem Judas Effect zu pinnen.

Kommende Woche ist MJF selbst Jerichos fünfte Prüfung. Die von ihm bestimmten Klauseln: Jericho darf den Judas Effect gegen MJF nicht zeigen - und auch nicht zu seinem Kult-Theme “Judas” einziehen, das die Fans immer wieder mitsingen.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 11. August 2021:

Kenny Omega & The Young Bucks besiegen Dante Martin & The Sydal Brothers

Darby Allin besiegt Daniel Garcia

Matt Hardy & Private Party besiegen Orange Cassidy, Chuck Taylor & Wheeler Yuta

Kris Statlander besiegt Nyla Rose

Impact Tag Team Title Match: Karl Anderson & Luke Gallows besiegen Evil Uno & Stu Grayson