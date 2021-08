Nach Wechsel von Lionel Messi zu Paris Saint-Germain - hat der Fußball nichts gelernt?

Neblung: “La Liga ist nahezu handlungsunfähig”

Wenn nicht sogar über größere als vor der Pandemie. Die 2.700 Milliardäre, die es auf der Welt gibt, haben ihr Vermögen laut Financial Times zusammengenommen um rund 4,2 Billionen Euro erhöht; das entspricht einer Steigerung um 60 Prozent in nicht einmal zwei Jahren Pandemie.

Es ist nicht schwer zu kombinieren, dass zu diesen Milliardären auch jene Investoren gehören, die die Geschicke von ManCity oder Paris leiten. Woher das Geld kommt, ist also klar - doch warum können sie es trotz Financial Fairplay nach Belieben ausgeben?

Rummenigge fordert “Financial Fairplay 3.0

“Sie verfügen über die finanziellen Mittel und können im Endeffekt machen, was sie wollen”, meint Karl-Heinz Rummenigge in der SportBild. “Nur mit Financial Fairplay ist dem entgegenzuwirken. Wir haben nun Financial Fairplay 2.0. Aber ich betone: Wir brauchen die Version 3.0, welche einen konkreten Strafenkatalog beinhaltet.”