FC Chelsea holt Supercup: Havertz patzt im Elferschießen, Rüdiger trifft, Skandal-Keeper Kepa der Held

Havertz verschießt Elfmeter

Nach jeweils fünf Schützen stand es allerdings immer noch unentschieden - 4:4. Also mussten die K.o.-Duelle die Entscheidung bringen. Und sie kam mit dem besseren Ende für die Londoner.

Irre Geschichte um Kepa

Der Italiener tobte an der Seitenlinie, Chelsea verlor im Elfmeterschießen 3:4 - und Kepas Abstieg bei den Blues begann.

Drama um Chelsea-Torschütze Ziyech

Hakim Ziyech hatte nach Hereingabe von Havertz in der 27. Minute das 1:0 für Chelsea erzielt - und musste schon vor der Pause ausgewechselt werden.

In einem Zweikampf mit Juan Foyth verletzte sich der Marokkaner an der Schulter und wurde minutenlang behandelt, bevor er sein Trikot zur Schlinge umfunktionierte und mit eingewickeltem Arm das Feld verließ. Womöglich wird er beim Saisonstart am Samstag gegen Crystal Palace fehlen.