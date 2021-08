BVB: Roman Weidenfeller sieht Vorteil bei Erling Haaland gegenüber Robert Lewandowski

Robert Lewandowski hat in der vergangenen Bundesliga-Saison 41 Tore für den FC Bayern erzielt und damit den Uralt-Rekord von Gerd Müller gebrochen. Trotzdem findet das Torjägerduell mit Erling Haaland von Borussia Dortmund auf Augenhöhe statt - nicht zuletzt wegen des noch Alters des Norwegers. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

“Erling ist natürlich noch deutlich jünger als Lewandowski”, sagte Ex-BVB-Torhüter Roman Weidenfeller am Rande von Robin Kochs Benefizspiel für Flutopfer auf SPORT1 über den 21 Jahre alten Haaland: “Und in dem Alter, würde ich sagen, war Lewandowski noch nicht so weit.”