Martin Hinteregger über Eskalation mit Baum, Depressionen, Spielsucht

“Das Glücksspiel zog mich regelrecht an. Immer mehr. Der Zeitpunkt kam, an dem ich allein ins Casino ging. Drei Mal die Woche. Auch tagsüber.”

Martin Hinteregger gibt in seinem Buch “Innensicht” auf 224 Seiten tiefe Einblicke in sein Seelenleben, mit allen Höhen und Tiefen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Sogar Gedanken an den Selbstmord von Robert Enke begleiteten ihn, wenngleich er darlegte: “So weit wäre es bei mir nicht gekommen. Aber es war schon sehr dunkel. Ich war am Limit, wäre wohl komplett abgestürzt.”

Bereichern werde er sich mit Verweis auf sein gutes Einkommen allerdings nicht: “Der komplette Reinerlös geht unter anderem an die Arche Frankfurt, an die Stiftung Kindertraum in Österreich und an die Kärntner Kinder-Krebs-Hilfe.”