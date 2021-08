1. FC Köln: Wehrle verteidigt strikte Corona-Auflage, nur Geimpfte und Genesene ins Stadion

So denken die Köln-Fans über die Stadion-Pläne

1. FC Köln lässt nur Geimpfte und Genesene ins Stadion

Köln plant beim ersten Heimspiel am Sonntag gegen Hertha BSC mit 16.500 Fans im Stadion, lässt aber fast nur noch Geimpfte oder Genesene in die Arena. (Bundesliga: 1. FC Köln - Hertha BSC, So. 17.30 Uhr im LIVETICKER)