Olympia 2021: Alica Schmidt bekommt Ekel-Geschenk von Fan

Alica Schmidt sorgt bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio für Aufsehen. Ein Japaner hat ihr sogar ein ganz spezielles Geschenk gemacht.

Gut gemeint ist nicht immer auch gut gemacht. Diese Erfahrung hatte Alica Schmidt während der Olympischen Spiele 2021 in Tokio machen müssen.

Die 22-Jährige, die von Boulevard-Medien weltweit als “World’s sexiest Athlete” in den Blickpunkt gerückt wurde, kam zwar sportlich nicht über die Rolle der Ersatzläuferin bei der 4x400-Meter-Staffel hinaus . Dennoch bekam die Wormserin zahlreiche Geschenke ins Hotel, wie sie in einem Youtube-Video offenbarte.

Alica Schmidt: Ekel-Fleisch als Fan-Geschenk

Auch nach kurzer Überlegung wusste sie nicht so recht etwas mit dem Präsent anzufangen. “Ist das hier so ein Ding, dass man hier Fleisch verschenkt?”, glaubte sie an einen kulturellen Unterschied.