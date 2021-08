Lionel Messi zu PSG: Internationale Presse überschlägt sich

FRANKREICH

L’Equipe : “Hier ist Messi. Der Traum ist keiner mehr. Der Floh ist in Paris, und jeder seiner Auftritte in den Stadien der französischen Meisterschaft wird die Hoffnung auf einen Nervenkitzel verbreiten. Es beginnt eine neue Welt. Von noch mehr kann der Verein kaum träumen.” ( Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker )

SPANIEN

Marca: “Messi führt die französische Revolution an. Er ist nun Spieler von PSG, und das offiziell. Paris baut eine kolossale Mannschaft auf: Les Galactiques sind geboren. In Barcelona müssen sich einige die Augen reiben: Vor wenigen Tagen stand Messi kurz vor der Vertragsverlängerung, jetzt ist er weg. Schmerz in Katalonien.”

As: “Paris feiert eine Party, die Fans empfangen Messi wie einen Helden - und im Camp Nou wird gleichzeitig sein Bild abgehängt. Es ist frustrierend zu sehen, dass PSG sich einen Messi leisten kann, Barca aber nicht. Es ist beschämend, dass die UEFA die Grundlagen des Financial Fair Play ignoriert und bei einigen Staatsklubs mit Petrodollars einfach wegschaut. Diese Haltung schwächt Real und Barca.”

Sport: “Messi unterschreibt bei PSG... das tut richtig weh! Er genießt das Bad in der Menge bei seiner Ankunft, Paris dreht durch. Messi und Barca gehen nicht wirklich freundschaftlich auseinander. PSG gewinnt mit der Verpflichtung des Superstars eine weitere Schlacht im Krieg gegen Barcelona - und will mit Messi endlich die Champions League gewinnen.”

El Mundo Deportivo: “C’est fini - MessiMania am Eiffelturm. Barcelona auf dem Kreuzweg, es ist ein schmerzhafter Abgang, denn Barca hatte alles selbst in der Hand. Man muss sich daran gewöhnen, dass im Camp Nou nach 17 Monaten ohne Zuschauer kein Messi mehr zaubern wird.”

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: “Messi erlebt einen historischen Tag in Paris. Von den Tränen des Abschieds von Barcelona zur triumphalen Ankunft in Paris, in 48 Stunden hat sich für Messi alles geändert. In Paris trifft er seinen Freund Neymar wieder und kann mit Mbappé Feuerwerke auslösen. Ein Stürmertrio, wie man es noch nie erlebt hat!”