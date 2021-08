Olympia 2021: Annika Schleu fordert Regeländerung nach Reit-Drama

Bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio kommt es im Modernen Fünfkampf zu einem Reit-Drama um Annika Schleu und ihr Pferd Saint Boy. Nun fordert die Deutsche eine Regeländerung.

Es waren die wohl bittersten Minuten in der bisherigen Sportkarriere von Annika Schleu!

Neben dem sportlichen Drama sorgte aber vor allem das Verhalten von Bundestrainerin Kim Raisner für Aufregung. Diese hatte Schleu zugerufen: “Hau mal richtig drauf! Hau drauf!” Dazu soll sie versucht haben, mit der rechten Faust auf die linke Flanke des Pferdes zu schlagen. ( Ein Abend, an dem es nur Verlierer gab )

Dies habe Schleu, die zu diesem Zeitpunkt verzweifelt versuchte, Saint Boy in den Parcours zu bringen, allerdings nicht mitbekommen. “Dass sie von außen mit der Hand eingegriffen haben soll, habe ich überhaupt nicht mitbekommen”, erklärte sie nun in einem Interview mit der Zeit. Allerdings habe sie auf ihre Zurufe reagiert, “aber in dem Maß, wie ich es für richtig hielt.”