Nationalmannschaft: Diese Bundesliga-Spiele besucht Hansi Flick

Mit alten Gesichtern zurück in die Weltspitze? So plant Bundestrainer Flick

Hansi Flick will die DFB-Elf zurück in die Weltspitze führen. Seine ersten Sichtungstermine führen den Bundestrainer nach Gladbach und Dortmund.

“Die Erwartungen sind groß. Fußball-Deutschland ist Erfolg gewöhnt”, sagte der 56 Jahre alte Bundestrainer am Dienstag bei seiner Vorstellung in Frankfurt.

Mit anderen Worten: Er soll und will Deutschland zurück in die Weltspitze führen. Auf dem Weg dorthin wird er, anders als zuletzt sein Vorgänger Joachim Löw, regelmäßig am Wochenende in den Bundesliga-Stadien sitzen.