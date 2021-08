NBA: Spencer Dinwiddie von Washington Wizards mit irrer Meister-Prämie

Spencer Dinwiddie heuert für drei Jahre bei den Washington Wizards an. In seinem Vertrag ist für den Fall des Titelgewinns eine irre Prämie verankert.

Wie in der NBA üblich, hat sich der Point Guard, der die vergangenen fünf Spielzeiten bei den Brooklyn Nets verbrachte, einige Extra-Prämien zusichern lassen.

Wizards nicht einmal annähernd ein Titelkandidat

Bobby Marks von ESPN berichtete diesen Fakt in einem Instagram-Video und kam nicht umhin, sich köstlich über diese Vereinbarung zu amüsieren.

Dinwiddie weiß dabei sehr wohl, dass er diese Prämie zu 99 Prozent Prozent nie erhalten wird, da die Wizards wahrlich nicht zu den Titelfavoriten zählen. Allein in den vergangenen zehn Jahren verpasste man fünf Mal die Playoffs.

In der vergangenen Spielzeit schied man immerhin in der ersten Runde mit 1:4 gegen die Philadelphia 76ers aus, was bereits als Erfolg gewertet werden kann.