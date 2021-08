Davis Cup: Alexander Zverev spielt wieder nicht, Olympiasieger kritisiert Modus

Zverev im neuen Modus noch nie beim Davis Cup

“Sobald es das alte Format wieder gibt, mit Heimvorteil und einem Duell am Wochenende bin ich dabei”, so Zverev. Bereits im April hatte der 24-Jährige betont, dass sich seine Meinung nicht geändert habe.

Pique-Firma stellt Turnier um

Seitdem wird der Davis Cup nicht mehr über die Saison verteilt an Wochenenden mit Heim- und Auswärtsspielen in den jeweiligen Ländern ausgespielt, sondern am Ende der Saison in knapp eineinhalb Wochen.