Pokémon Unite Guide: Liberlo Attacken & Items

Trotz zahlreicher Nerfs immer noch stark: Liberlo in Pokémon Unite © TV Tokyo

Angreifer in Pokémon Unite zu spielen, ist nicht immer ganz einfach. Deswegen haben wir hier alle Infos zu Liberlos Fähigkeiten, Items und ein paar Tipps für Euch!

Pokémon Unite erobert die Herzen der Community im Sturm. Ihr wollt Liberlo mainen, wisst aber nicht so recht, wie man den Angreifer spielt? Dann haben wir hier den perfekten Guide für euch, um den maximalen Schaden für euer Team herauszuholen!

Liberlo ist ein Fernkämpfer mit der nötigen Portion Mobilität und Burst-Schaden. Wenn sowas eurem Spielstil entspricht, ist dieses Pokémon genau der richtige Pick für euch. Liberlo war sogar so stark, dass es einige Nerfs mit dem letzten Patch bekommen musste. Aber keine Angst, der Angreifer ist immer noch richtig gut.

So meistert ihr Liberlo in Pokémon Unite

Wählt auf Level 1 jeden Fall Fußtritt. Mit dieser Fähigkeit habt ihr alle 7,5 Sekunden einen kleinen Dash. Und was gibt es besseres als Fernkämpfer mit großer Mobilität? Richtig, nichts. Die Alternative Glut ist lediglich ein etwas besserer Auto-Attack.

Den Unite Move auf Level 9 solltet ihr schon früh in Team Fights nutzen. Durch Flammrückzieher bekommt ihr viel Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit und seid eine wahre Schadens-Maschine.

Liberlo ist perfekt für euch geeignet, wenn ihr wisst, wie man Mobs ohne Schaden zu erleiden killt und sehr Auto-Attack-orientiert spielt. Achtet auf eure Position und geht nie vorweg. Stellt euch so auf, dass ihr vor gegnerischen Angreifern sicher seid und nutzt eure extrem starken Auto-Attacks so lange und effizient, wie möglich. Und solltet ihr doch mal in eine Falle getappt sein, benutzt Offenlegung und verschwindet danach mit Feuerfeger über eine Wand!