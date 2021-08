Pokémon Unite Guide: Fiaro Attacken & Items

Schnell, schneller, Fiaro - was Ihr über das Pokémon wissen müsst © TV Tokyo

Das Feuer und Flug Pokémon ist auch im MOBA Pokémon Unite vertreten. Fiaro ist das Gegenteil von Relaxo, nämlich sehr flink. Dadurch könnt ihr schnell in Kämpfe eingreifen und euch aus dem Getümmel auch wieder zurückziehen, sollte es brenzlig werden.

Mobilität ist also das Stichwort für Fiaro. In Pokémon Unite startet ihr logischerweise mit Dartiri, bevor es sich auf Stufe 5 zu Dartignis weiterentwickelt. Auf Stufe 7 erreicht ihr mit Fiaro die finale Form. Durch die einzigartige Fähigkeiten Orkanschwingen, steigt die Bewegungsgeschwindigkeit bei voller HP ordentlich an. Mit Fiaro wollt ihr genau das.