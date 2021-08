Thomas Tuchel bedauert Barcelona-Abgang von Lionel Messi

Lionel Messi schließt sich dem Ex-Klub von Chelsea-Trainer Thomas Tuchel an. Der deutsche Trainer hat eine klare Meinung zum Barcelona-Abschied des Argentiniers.

Tuchel: “Messi tut jeder Mannschaft gut”

Nun beginnt für den Superstar in Frankreich ein neues Kapitel. Am Dienstag war Messi mit seiner Familie von Barcelona nach Paris gereist und hatte sich dort dem Medizincheck unterzogen. Am Abend bestätigte Paris Saint-Germain die Verpflichtung des 34-Jährigen.