League of Legends: Wild Rift Spark Invitational 2021 für China angekündigt Riot Games China kündigt Wild Rift Spark Invitational 2021 an

Vor Wochen enthüllte Riot Games die Pläne für eine Weltmeisterschaft in Wild Rift. Nun wurde das erste regionale Turnier vorgestellt: das League of Legends: Wild Rift Spark Invitational 2021 in China.

Bei diesem Turnier treten insgesamt 16 unterschiedliche Teams gegeneinander an, die nicht Teil der LPL (Höchste chinesische Spielklasse in League of Legends, Anm. d. Red.) sind. Der Gewinner des Wettbewerbs erhält nicht nur ein Preisgeld, obendrauf gibt es die Teilnahme am Chinese Wild Rift Professional League Qualifier, kurz WPL. Das Ganze soll bereits am 17. August, starten und im großen Finale am 22. August münden.

Das Wild Rift Spark Invitational 2021 in China

Zahlreiche Teilnehmer sind bereits auf dem mobilen Sektor unterwegs und zählen - nicht nur - dort zu den bekannteren Brands im eSports. Four Angry Men, Da Kun Gaming und Nova Esports China sind allesamt erfolgreich in PUBG Mobile aktiv. J Team verfügt über ein eigenes League-of-Legends-Roster, während KuaiShow Legends in Arena of Valor regelmäßig an großen Turnieren teilnimmt.

Alle Teams werden im Zuge der Veranstaltung in vier Gruppen mit jeweils vier Rostern aufgeteilt. Gespielt wird in einem klassischen Best-of-3, wie Fans es aus der LPL und der LCK (Koreanische LoL-Liga, Anm. d. Red.) kennen. Die zwei Bestplatzierten steigen in die K.O.-Phase auf.

Die Wild Rift Weltmeisterschaft

Neben der Austragung im chinesischen Raum sind weitere Turniere in Europa, Nordamerika und Co. geplant. Auch eine Weltmeisterschaft ist für das vierte Quartal des laufenden Jahres angedacht. Genaue Details zum Ablauf und der generellen Umsetzung sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch nicht bekannt.