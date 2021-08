Fortnite: Spielt den Gamora Cup und gewinnt ihren Skin!

Ein weitere Guardian of the Galaxy gibt sein/ihr Fortnite-Debüt © Epic Games

Zur Feier der Guardians of the Galaxy wird ein Fortnite Cup stattfinden - der Fortnite Gamora Cup. Alle Infos zum Turnier, dem Skin und den anderen Preisen gibt es hier!

Gamora, ehemalige Guardian of the Galaxy, kehrt jetzt aus dem Ruhestand zurück. Sie hat den Notruf der Inselbewohner erhalten und eilt zur Fortnite-Insel. Dort schließt sie sich dem Kampf gegen die Eindringlinge an.