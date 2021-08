Beach-EM: Deutsche Frauen-Duos um Borger/Sude starten erfolgreich

Die vier deutschen Frauen-Duos um Karla Borger und Julia Sude sind bei der Beach-EM in Wien (11. bis 15. August LIVE im TV auf SPORT1+ ) erfolgreich gestartet.

Mit ihren Auftaktsiegen sicherten sich die Spielerinnen des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) bereits die Teilnahme an der K.o.-Runde. Mit jeweils einem weiteren Erfolg stünden alle Duos als Achtelfinalisten fest.

Knapp zwei Wochen nach dem Vorrundenaus bei den Olympischen Spielen in Tokio besiegten Borger/Sude die Spanierinnen Angela Lobato Herrero/Daniela Alvarez Mendoza souverän mit 2:0 (21:18, 21:16). Noch am Mittwoch (15.00 Uhr) treffen die Düsseldorferinnen auf Barbora Hermannova/Marie-Sara Stochlova aus Tschechien.

Neuer Modus bei der Beach-EM

Ausgetragen wird die Gruppenphase der EM im sogenannten modifizierten “Pool Play”. Im zweiten Spiel treffen jeweils die Sieger und Verlierer der ersten Duelle aufeinander, die drei Gruppenbesten ziehen in die K.o.-Runde ein.

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch hatten die Teilnahme an der EM nach ihrem Viertelfinalaus in Japan abgesagt. Das Duo müsse “nach den anstrengenden Matches in Tokio die Batterien erstmal wieder aufladen”, sagte Ludwig.