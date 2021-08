Reit-Drama bei Olympia: Schleu vom Hass im Internet schockiert

“Die vergangenen Tage waren für mich in mehrfacher Hinsicht schockierend”, sagte die 31-Jährige im Interview mit der Wochenzeitung DIE ZEIT : “ Der Hass, der mir in den sozialen Medien begegnet ist , hat allerdings die Enttäuschung über die verpasste Medaille überlagert.”

Ihre Social-Media-Aktivitäten hat sie deshalb heruntergefahren. "Ich bin fast so weit zu sagen, es ist mir wichtiger, das mental zu bewältigen, als Sponsoren zu generieren", sagte die Berlinerin: "Ich will mich nicht diesem Hass aussetzen müssen."

Reit-Drama bei Olympia

In der Nachbetrachtung hätte sie "ein bisschen ruhiger und besonnener reagieren können", gab Schleu zu, "man hat bloß in der Wettkampfsituation, in dem Stress nicht so viel Zeit. Und ich hätte eventuell früher sagen können, okay, es hat einfach keinen Wert."