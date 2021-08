LoL: Schalke, Neuanfang und die Playoffs - Fnatic ADC Upset im Interview

Erst jüngst zog der AD-Carry mit Fnatic in die Playoffs der LEC ein. Wir haben mit ihm über seinen Split gesprochen, warum Bo3 besser als Bo1 sind und welche Ziele er in Zukunft verfolgen wird.

Mit großen Schritten bewegen wir uns auf die Playoffs der europäischen Spitzenliga, der LEC, zu. Sechs Teams trete hier gegeneinander an, kämpfen nicht nur um Ruhm, Ehre und ein sattes Preisgeld, auch die Teilnahme an den Worlds, der Weltmeisterschaft in League of Legends, steht auf dem Spiel.